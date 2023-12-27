Силовики не подтверждают информацию о задержании экс-главы Новокуйбышевска

В некоторых источниках 27 декабря были распространены сведения о якобы произошедшем задержании бывшего главы Новокуйбышевска Сергея Маркова. В управлении Следственного комитета по Самарской области эту информацию не подтвердили. Ряд источников в других правоохранительных органах также такую информацию не подтверждают.

Сергей Марков был главой Новокуйбышевска с 2016 по 2018 гг, затем с 2019 по 2023 гг. О том, что он подал в отставку, стало известно в сентябре 2023-го.

Из последнего — про работу правоохранителей в Новокуйбышевске сообщалось, что прокуратура подозревает возможное нарушение при реконструкции парка "Дубки". Но в официальном сообщении ведомства упоминалось, что по завышенной стоимости арт-обьекты и аттракцион могли быть добавлены по указанию заместителя руководителя департамента капитального строительства и архитектуры администрации Новокуйбышевска.

Появлялась информация, что некачественные работы в парке вызвали недовольство Маркова при очередной инспекции, что обернулось конфликтом с одним из подчиненных - директором МБУ "Городские парки" Александром Лазаревым.

30 октября следователи СКР приняли решение о возбуждении уголовного дела в отношении Сергея Маркова. п. "а" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия или угрозой его применения).