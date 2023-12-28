"Два погибли, два пострадали": прокуратура организовала проверку в связи с массовым ДТП в Большеглушицком районе

В среду, 27 декабря, около 23:20 на 95 км автодороги А-300 около села Большая Глушица произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Hyundai Solaris и двух машин Toyota Camry. Об этом с места происшествия рассказал начальник ОГИБДД О МВД России по Большеглушицкому району Марсель Ахметов.
По словам полицейского, на месте происшествия скончались 33-летний водитель автомобиля Hyundai Solaris и 35-летний пассажир автомобиля Toyota Camry. Два пассажира автомобиля Toyota Camry госпитализированы.
"По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota Camry выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с автомобилем Hyundai Solaris, а в дальнейшем с автомобилем Toyota Camry", - пояснил Марсель Ахметов.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, выясняются все обстоятельства ДТП.
Прокуратурой Большеглушицкого района Самарской области организована проверка исполнения законодательства о безопасности дорожного движения, по результатам которой будет решен вопрос о мерах прокурорского реагирования.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!