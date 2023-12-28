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"Два погибли, два пострадали": прокуратура организовала проверку в связи с массовым ДТП в Большеглушицком районе В Волжском районе столкнулись Hyundai и "Газель" В Тольятти под колесами легковушки погибла женщина Под Сызранью столкнулись микроавтобус и грузовик На трассе Самара-Большая Черниговка опять произошло ДТП с трагическими последствиями

ДТП Происшествия

"Два погибли, два пострадали": прокуратура организовала проверку в связи с массовым ДТП в Большеглушицком районе

БОЛЬШАЯ ГЛУШИЦА. 28 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 27 декабря, около 23:20 на 95 км автодороги А-300 около села Большая Глушица произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Hyundai Solaris и двух машин Toyota Camry. Об этом с места происшествия рассказал начальник ОГИБДД О МВД России по Большеглушицкому району Марсель Ахметов.

Фото: Прокуратура Самарской области

 

По словам полицейского, на месте происшествия скончались 33-летний водитель автомобиля Hyundai Solaris и 35-летний пассажир автомобиля Toyota Camry. Два пассажира автомобиля Toyota Camry госпитализированы.

"По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota Camry выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с автомобилем Hyundai Solaris, а в дальнейшем с автомобилем Toyota Camry", - пояснил Марсель Ахметов.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, выясняются все обстоятельства ДТП.

Прокуратурой Большеглушицкого района Самарской области организована проверка исполнения законодательства о безопасности дорожного движения, по результатам которой будет решен вопрос о мерах прокурорского реагирования.

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