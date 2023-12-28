В Самарской области женщина на легковушке столкнулась со школьным автобусом

В четверг, 28 декабря, в Челно-Вершинском районе Самарской области произошло ДТП с участием легковушки и школьного автобуса. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Около 9:14 26-летняя женщина ехала на Lada Kalina по дороге Челно-Вершины — Шалмка — Нурлат и столкнулась с попутным автобусом ПАЗ, перевозившем детей. После удара ПАЗ съехал в кювет.
В автобусе были восемь детей. Никто не пострадал.
Известно, что водительский стаж женщины, управлявшей легковушкой, — менее года.
На месте аварии работают сотрудники ГИБДД.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!