В Самарской области женщина на легковушке столкнулась со школьным автобусом

В четверг, 28 декабря, в Челно-Вершинском районе Самарской области произошло ДТП с участием легковушки и школьного автобуса. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Около 9:14 26-летняя женщина ехала на Lada Kalina по дороге Челно-Вершины — Шалмка — Нурлат и столкнулась с попутным автобусом ПАЗ, перевозившем детей. После удара ПАЗ съехал в кювет.

В автобусе были восемь детей. Никто не пострадал.

Известно, что водительский стаж женщины, управлявшей легковушкой, — менее года.

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД.