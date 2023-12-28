Два грузовика столкнулись под Самарой

В среду, 27 декабря, в Кинельском районе Самарской области столкнулись два грузовика. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 18:00 47-летний водитель КамАЗа на 12 км трассы Самара — Волгоград выехал на встречную полосу и столкнулся с фурой Volvo под управлением 44-летнего мужчины.

В результате водитель КамАЗа с травмами попал в больницу.