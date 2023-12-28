Итоги 2023 года: в малом и среднем бизнесе Самарской области занято более 700 тысяч человек

Малый и средний бизнес Самарской области демонстрирует уверенный рост. По показателям развития предпринимательства регион входит в десятку лучших субъектов страны. В губернии созданы все необходимые условия для ведения бизнеса, и это подтверждает положительная динамика развития и численности представителей МСП.

По данным областного минэкономразвития, по итогам 2023 года в Самарской области насчитывается 130,2 тысячи субъектов МСП. За период около года количество малых и средних предприятий в текущих экономических условиях не только не сократилось, но и продолжает расти. По сравнению с итогами 2022 года число субъектов МСП в регионе возросло на 1%. Условия для развития бизнеса создаются в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".

"Мы уделяем большое внимание формированию комфортного делового и предпринимательского климата. Такую задачу ставит перед нами губернатор Дмитрий Азаров. Для бизнеса мы разрабатываем актуальные меры поддержки, учитывающие сферу деятельности предпринимателей, создали сеть центров "Мой бизнес", где можно получить не только всю необходимую информацию о действующих инструментах, но и широкий перечень услуг для развития своего дела", - перечислил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Один из ключевых показателей развития предпринимательства - численность занятых. Сегодня на малых и средних предприятиях трудоустроено более 700,4 тысячи человек - это 43,2% общего числа занятых в региональной экономике. Увеличился и денежный оборот регионального бизнеса - он составляет 473,2 млрд рублей. Это на 9,7% больше, чем годом ранее.

Многие начинающие предприниматели выбирают на старте бизнес-деятельности статус самозанятого. Вместе с регистрацией в системе "Мой налог" они получают доступ к мерам поддержки, действующим для них: курсы по основам предпринимательства, микрозаймы под 1%, услуги продвижения и др. В Самарской области зарегистрированы 207,6 тыс. самозанятых, что почти на 40% больше, чем в 2022 году.

"Мы консультируем предпринимателей, помогаем им с сертификацией продукции, определением маркетинговой стратегии, настройкой бережливого производства. На обучающие курсы мы приглашаем известных экспертов со всей страны", - перечислила руководитель департамента развития предпринимательства областного минэкономразвития Лариса Названова.