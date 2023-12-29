В 2024 году в Самаре отремонтируют 21 дорогу: список

В 2024 году по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" в Самаре отремонтируют 21 объект, об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Совокупная протяженность участков, запланированных к ремонту, — около 26 километров.

Количество средств, которые израсходуют на вышеуказанные работы, будет на уровне 2023 года.

"В следующем дорожно-строительном сезоне общий километраж дорог, подлежащих обновлению по нацпроекту, будет меньшим, по сравнению с текущим годом, но расширится "линейка" видов работ — увеличатся их объемы, и при этом качество будет выше. Специалисты поясняют, что объекты отремонтируют не только методом больших "карт" (по всей ширине проезжей части). Ряд улиц ожидает комплексное благоустройство — от фасада до фасада", — отмечается в сообщении.

"Таких объектов три: улица Чернореченская на участке от улицы Владимирской до улицы Спортивной, улица Елизарова в границах улицы Победы и проспекта Металлургов, а также в историческом центре возьмут в работу улицу Куйбышева — определен участок от улицы Венцека до улицы Вилоновской", — рассказал заместитель руководителя управления развития, реконструкции и ремонта департамента городского хозяйства и экологии Сергей Панферов.

При комплексном благоустройстве охватят работами не только автодороги. Отремонтируют также тротуары, газоны, смонтируют новый бортовой камень. Помимо этого, как и на всех остальных участках в разных районах города, заменят люки смотровых и дождеприемных колодцев. Крышки смотровых колодцев сделают антивандальными, бесшумными.

"На улице Чернореченской специалисты произведут ремонт еще и системы освещения — в частности, все воздушные линии будут перенесены под землю. Например, на улице Куйбышева в 2021 году по такому же принципу модернизировали систему освещения, установили новые опоры и фонари, причем светильники энергоэффективные. Прокладка кабелей подземным способом позволяет обеспечить надежную защиту сетей от внешнего механического воздействия. Весь кабель изолирован, в гофре. И в целом этот подход положительно влияет на эстетику городской среды, — подчеркнул Сергей Панферов. — Таким образом, на улице Куйбышева при комплексном ремонте в 2024 году работы со световым оснащением уже не требуются. На улице Елизарова система освещения тоже в нормативном состоянии. То есть вопрос целесообразности тех или иных видов работ — один из ключевых. Бюджетные средства не тратятся впустую, если в этом нет необходимости".

На участке улицы Куйбышева часть работ также выполнена в 2023 году — в рамках восстановления благоустройства после перекладки теплотрассы. Таковым было требование к подрядчику, который ремонтировал и модернизировал теплосети. От улицы Венцека до улицы Некрасовской ресурсоснабжающая организация обеспечила приведение в порядок асфальтобетонного покрытия автодороги и плиточного покрытия тротуара с одной стороны участка. Поэтому в данных локациях работы в 2024 году уже не заложены.

На 18 объектах улично-дорожной сети Самары в 2024 году ремонт в рамках реализации нацпроекта "Безопасные качественные дороги" произведут "картами", каждая из которых протяженностью свыше 100 погонных метров (с захватом всей проезжей части). К таким объектам относятся участки улиц Ново-Вокзальной, Врубеля, Садовой, Алма-Атинской, Силовой, 4 проезда, Зубчаниновского шоссе и др.

Независимо от вида ремонта, если после фрезерования старого полотна дорог будут выявлены ослабленные места основания, их усилят.

Перечень объектов, запланированных к ремонту в рамках реализации нацпроекта БКАД в 2024 году:

1 Ул. Садовая от дома № 43 по ул. Полевой до дома № 76 по ул. Затонной

2 Ул. Врубеля от дома № 36а по Московскому шоссе до дома № 193 по пр.

Карла Маркса

3 Ул. 4 проезд от дома № 193 по пр. Карла Маркса до дома № 22 по ул.

Гаражной

4 Ул. Парниковая от ул. Казачьей до ул. Новокомсомольской

5 Южный проезд от ул. Авроры до дома № 186 по Южному проезду

6 Ул. Чернореченская от ул. Владимирской до ул. Спортивной

7 Ул. Куйбышева от ул. Венцека до ул. Вилоновской

8 Ул. Жигулевская от ул. Силовой до Московского шоссе

9 Ул. Силовая от ул. Ново-Вокзальной до ул. Жигулевской

10 Зубчаниновское шоссе от ул. Физкультурной до Аэропортовского шоссе

11 Автомобильная дорога на село Задельное

12 Ул. Алма-Атинская от дома № 106 по ул. Республиканской до дома № 57а

по ул. Олимпийской

13 Ул. Ново-Вокзальная от дома № 323А по ул. Ново-Садовой до дома № 2н

по ул. Ново-Вокзальной

14 Ул. Елизарова от ул. Победы до пр. Металлургов

15 Ул. 9 просека, 5 линия (с разворотным кольцом)

16 Ул. 9 просека, 5 малая линия, от дома № 3 по ул. 9 просека, 5 малая линия

до дома № 318 по ул. 7 линия

17 Ул. 7 линия от дома № 318 по ул. 7 линия до дома № 21 по ул. 7 линия

18 Ул. 9 просека от дома № 1 по ул. 7 линия до дома № 4а по ул. Барбошин

Овраг

19 Проезд от дома № 4а по ул. Барбошин Овраг до дома № 1а по ул. 10

просека

20 Ул. Барбошин Овраг от дома № 1а по ул. 10 линия до ул. Студеный

Овраг, 3 линия

21 Ул. Студеный Овраг, 3 линия от дома № 125, ст. 8 по ул. Овраг Артек до

санатория "Можайский"