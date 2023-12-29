В 2024 году в Самаре отремонтируют 21 дорогу: список

В 2024 году по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" в Самаре отремонтируют 21 объект, об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Совокупная протяженность участков, запланированных к ремонту, — около 26 километров.
Количество средств, которые израсходуют на вышеуказанные работы, будет на уровне 2023 года.
"В следующем дорожно-строительном сезоне общий километраж дорог, подлежащих обновлению по нацпроекту, будет меньшим, по сравнению с текущим годом, но расширится "линейка" видов работ — увеличатся их объемы, и при этом качество будет выше. Специалисты поясняют, что объекты отремонтируют не только методом больших "карт" (по всей ширине проезжей части). Ряд улиц ожидает комплексное благоустройство — от фасада до фасада", — отмечается в сообщении.
"Таких объектов три: улица Чернореченская на участке от улицы Владимирской до улицы Спортивной, улица Елизарова в границах улицы Победы и проспекта Металлургов, а также в историческом центре возьмут в работу улицу Куйбышева — определен участок от улицы Венцека до улицы Вилоновской", — рассказал заместитель руководителя управления развития, реконструкции и ремонта департамента городского хозяйства и экологии Сергей Панферов.
При комплексном благоустройстве охватят работами не только автодороги. Отремонтируют также тротуары, газоны, смонтируют новый бортовой камень. Помимо этого, как и на всех остальных участках в разных районах города, заменят люки смотровых и дождеприемных колодцев. Крышки смотровых колодцев сделают антивандальными, бесшумными.
"На улице Чернореченской специалисты произведут ремонт еще и системы освещения — в частности, все воздушные линии будут перенесены под землю. Например, на улице Куйбышева в 2021 году по такому же принципу модернизировали систему освещения, установили новые опоры и фонари, причем светильники энергоэффективные. Прокладка кабелей подземным способом позволяет обеспечить надежную защиту сетей от внешнего механического воздействия. Весь кабель изолирован, в гофре. И в целом этот подход положительно влияет на эстетику городской среды, — подчеркнул Сергей Панферов. — Таким образом, на улице Куйбышева при комплексном ремонте в 2024 году работы со световым оснащением уже не требуются. На улице Елизарова система освещения тоже в нормативном состоянии. То есть вопрос целесообразности тех или иных видов работ — один из ключевых. Бюджетные средства не тратятся впустую, если в этом нет необходимости".
На участке улицы Куйбышева часть работ также выполнена в 2023 году — в рамках восстановления благоустройства после перекладки теплотрассы. Таковым было требование к подрядчику, который ремонтировал и модернизировал теплосети. От улицы Венцека до улицы Некрасовской ресурсоснабжающая организация обеспечила приведение в порядок асфальтобетонного покрытия автодороги и плиточного покрытия тротуара с одной стороны участка. Поэтому в данных локациях работы в 2024 году уже не заложены.
На 18 объектах улично-дорожной сети Самары в 2024 году ремонт в рамках реализации нацпроекта "Безопасные качественные дороги" произведут "картами", каждая из которых протяженностью свыше 100 погонных метров (с захватом всей проезжей части). К таким объектам относятся участки улиц Ново-Вокзальной, Врубеля, Садовой, Алма-Атинской, Силовой, 4 проезда, Зубчаниновского шоссе и др.
Независимо от вида ремонта, если после фрезерования старого полотна дорог будут выявлены ослабленные места основания, их усилят.
Перечень объектов, запланированных к ремонту в рамках реализации нацпроекта БКАД в 2024 году:
1 Ул. Садовая от дома № 43 по ул. Полевой до дома № 76 по ул. Затонной
2 Ул. Врубеля от дома № 36а по Московскому шоссе до дома № 193 по пр.
Карла Маркса
3 Ул. 4 проезд от дома № 193 по пр. Карла Маркса до дома № 22 по ул.
Гаражной
4 Ул. Парниковая от ул. Казачьей до ул. Новокомсомольской
5 Южный проезд от ул. Авроры до дома № 186 по Южному проезду
6 Ул. Чернореченская от ул. Владимирской до ул. Спортивной
7 Ул. Куйбышева от ул. Венцека до ул. Вилоновской
8 Ул. Жигулевская от ул. Силовой до Московского шоссе
9 Ул. Силовая от ул. Ново-Вокзальной до ул. Жигулевской
10 Зубчаниновское шоссе от ул. Физкультурной до Аэропортовского шоссе
11 Автомобильная дорога на село Задельное
12 Ул. Алма-Атинская от дома № 106 по ул. Республиканской до дома № 57а
по ул. Олимпийской
13 Ул. Ново-Вокзальная от дома № 323А по ул. Ново-Садовой до дома № 2н
по ул. Ново-Вокзальной
14 Ул. Елизарова от ул. Победы до пр. Металлургов
15 Ул. 9 просека, 5 линия (с разворотным кольцом)
16 Ул. 9 просека, 5 малая линия, от дома № 3 по ул. 9 просека, 5 малая линия
до дома № 318 по ул. 7 линия
17 Ул. 7 линия от дома № 318 по ул. 7 линия до дома № 21 по ул. 7 линия
18 Ул. 9 просека от дома № 1 по ул. 7 линия до дома № 4а по ул. Барбошин
Овраг
19 Проезд от дома № 4а по ул. Барбошин Овраг до дома № 1а по ул. 10
просека
20 Ул. Барбошин Овраг от дома № 1а по ул. 10 линия до ул. Студеный
Овраг, 3 линия
21 Ул. Студеный Овраг, 3 линия от дома № 125, ст. 8 по ул. Овраг Артек до
санатория "Можайский"
Последние комментарии
Когда читаешь планы наших чиновников о дорожном строительстве,то возникает вопрос-почему нельзя троить для удобства водителей,и безопасности надорогах?К примеру-перекресток у пос Мирный,где в часы пик постоянные пробки не построен с круговым движением,что на много сократил бы простои автомобилей,уменьшились бы выбросы отработанного газа в атмосферу,сохранил бы драгоценное время водителей,и т.д
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
Автор заметки может уточнить, где это в Самарской области тоннели под ж/д., особенно "тоннель под ж/д на 3,6 км дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Волжский - Курумоч - "Урал"? автор точно ни чего не попутал? Под железной дорогой на указанной трассе - сдвоенный путепровод длинной 34 метра (а не километра!) в посёлке Волжский...
............ ни чего не понятно ! зачем демонтаж ?