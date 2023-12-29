АвтоВАЗ до 2030 г. выпустит 12 новых моделей

В Москве прошло итоговое заседание Совета директоров АвтоВАЗа. Заседание провел вице-премьер — глава минпромторга России Денис Мантуров. Участники обсудили результаты производственно-хозяйственной деятельности и исполнения бюджета в 2023 г., а также планы на 2024 год.

Несмотря на внешнее санкционное давление, АвтоВАЗ выпустит более 374 тыс. LADA в этом году, что является рекордом за последние 10 лет.

До 2030 г. компания планирует выпуск 12 новых моделей в разных сегментах и сохранение лидирующей позиции LADA на российском авторынке.

Инвестиционная программа АвтоВАЗ на следующий год превышает 40 млрд руб., сообщает пресс-служба Минпромторга РФ.