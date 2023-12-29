АвтоВАЗ до 2030 г. выпустит 12 новых моделей

В Москве прошло итоговое заседание Совета директоров АвтоВАЗа. Заседание провел вице-премьер — глава минпромторга России Денис Мантуров. Участники обсудили результаты производственно-хозяйственной деятельности и исполнения бюджета в 2023 г., а также планы на 2024 год.
Несмотря на внешнее санкционное давление, АвтоВАЗ выпустит более 374 тыс. LADA в этом году, что является рекордом за последние 10 лет.
До 2030 г. компания планирует выпуск 12 новых моделей в разных сегментах и сохранение лидирующей позиции LADA на российском авторынке.
Инвестиционная программа АвтоВАЗ на следующий год превышает 40 млрд руб., сообщает пресс-служба Минпромторга РФ.
Последние комментарии
вы, что русский язык забыли,нельзя без всяких БРУАТО ПРИВАТО,французы с РЯЗАНСКИМ лицом.
я там тачку покупал в 2014, классные ребята. Жаль что так вышло. К примеру в Самарских Автомобилях было в разы хуже, там б/у джетту выставили за 900к на подиум, а пассат что я бронировал с вечера, отдали другому мужику просто потому что "все менеджжеры заняты, подождите", подождал и мою машину отдали другому. Так что из всех дилеров, Диверс был лучше всех.
Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.
Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять
Хммм.. насчёт Ларгуса—хорошая идея. Одна из немногих посещающих высокие гооловы