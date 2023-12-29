Под Сызранью пострадал водитель легковушки, столкнувшейся с КамАЗом

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В пятницу, 29 декабря, в Сызранском районе водитель автомобиля ВАЗ-2106, по предварительным данным полицейских, не имеющий водительских прав, в 4:50 на 10 км дороги "Обход г. Сызрань" не выбрал скорость, обеспечивающую безопасность дорожного движения, и столкнулся с грузовым автомобилем КамАЗ, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области