Под Сызранью пострадал водитель легковушки, столкнувшейся с КамАЗом

В пятницу, 29 декабря, в Сызранском районе водитель автомобиля ВАЗ-2106, по предварительным данным полицейских, не имеющий водительских прав, в 4:50 на 10 км дороги "Обход г. Сызрань" не выбрал скорость, обеспечивающую безопасность дорожного движения, и столкнулся с грузовым автомобилем КамАЗ, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
Водитель легковушки доставлен в медицинское учреждение, где ему назначено амбулаторное лечение. В отношении него собран материал по ст. 12.26 КоАП.
Все обстоятельства случившегося устанавливаются полицейскими.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!