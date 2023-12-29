Суровая техника для суровых условий: тяжелые машины из Китая прибывают в Россию

В конце 2023 года из Китая был отгружен первый самый большой горный экскаватор в России — LiuGong 9125F, весом 122 тонны. Но настоящие премьеры строительной и карьерной техники из Поднебесной ожидаются с наступлением Нового года, обещает сайт российского представительства компании ЛюГонг.
Активному продвижению техники LiuGong способствуют и специальные акции. К примеру, компания CARCADE предлагает воспользоваться партнёрской программой в рамках сотрудничества с дистрибьютором бренда в России — компанией ООО "Долина", предоставляющей скидку до 500 000 рублей на лизинг определённых моделей.
По специальной программе клиенты CARCADE смогут приобрести популярные модели фронтальных погрузчиков, экскаваторов, автогрейдеров, катков с использованием максимальной корпоративной скидки в рамках лизингового договора на новую технику.
Размер выгоды зависит от модели и комплектации транспортного средства. Так, например, полноприводный каток LiuGong CLG 6614Е при оформлении в CARCADE станет дешевле на 400 000 рублей, экскаватор LiuGong CLG 922Е доступен с выгодой в размере 500 000 рублей, равно как и на автогрейдер LiuGong CLG 4140D скидка на лизинг составит 500 000 рублей.
Техника представлена на площадках в следующих городах сети: Москва и Московская область, Владимирская область, Ивановская область, Костромская область, Кировская область, Республика Коми, Ямало-Ненецкий округ, Ярославская область.
Организатор партнёрской программы финансирования — холдинговая компания ООО "Долина" — была основана в 1994 году в Ярославле и является динамично развивающимся дистрибьютором строительной и дорожно-строительной техники бренда LiuGong на территории РФ. Основными профилями компании являются: продажа дорожно-строительной, землеройной, коммунальной спецтехники; сервис и ремонт ТС; продажа оригинальных запчастей и расходных материалов для специальной техники; оптовая поставка запчастей и комплектующих на предприятия РФ. Имеющийся опыт компании "Долина" позволяет осуществлять техническую поддержку машин на высоком уровне, в удобное для клиентов время и месте, с возможностью выезда на объект.
Последние комментарии
Да, в будущем ИИ заменит многих специалистов, так что очень хорошо, что Сбер дает возможность нашим детям познакомиться с ним поближе. Ну и для саморазвития полезно будет.
Сос! Срочно нужен совет насчет карты помощи ВЭР. Вписали в договор вместе с кучей других допов при покупке автомобиля. Мотивировали тем, что так переплата будет меньше (оформлялся кредитный договор). По моим подсчетам, нет особой разницы. Карта мне вряд ли понадобится. Как расторгнуть договор на левые допы и возможно ли это в принципе?
Здорово видеть, что после успешного года работы Дальневосточного центра искусственного интеллекта, аналогичные организации начинают появляться и в других регионах
Рад видеть, как дети из разных стран мира могут научиться изучать и применять технологии ИИ. Это дает им возможности для роста и разработки навыков, которые будут востребованы в будущем.
Электронная регистрация договоров залога недвижимости через Сбер действительно сэкономит нам время и усилия. Какое удовольствие, что можно избавиться от очередей и бумажной волокиты.