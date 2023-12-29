Суровая техника для суровых условий: тяжелые машины из Китая прибывают в Россию

В конце 2023 года из Китая был отгружен первый самый большой горный экскаватор в России — LiuGong 9125F, весом 122 тонны. Но настоящие премьеры строительной и карьерной техники из Поднебесной ожидаются с наступлением Нового года, обещает сайт российского представительства компании ЛюГонг.

Активному продвижению техники LiuGong способствуют и специальные акции. К примеру, компания CARCADE предлагает воспользоваться партнёрской программой в рамках сотрудничества с дистрибьютором бренда в России — компанией ООО "Долина", предоставляющей скидку до 500 000 рублей на лизинг определённых моделей.

По специальной программе клиенты CARCADE смогут приобрести популярные модели фронтальных погрузчиков, экскаваторов, автогрейдеров, катков с использованием максимальной корпоративной скидки в рамках лизингового договора на новую технику.

Размер выгоды зависит от модели и комплектации транспортного средства. Так, например, полноприводный каток LiuGong CLG 6614Е при оформлении в CARCADE станет дешевле на 400 000 рублей, экскаватор LiuGong CLG 922Е доступен с выгодой в размере 500 000 рублей, равно как и на автогрейдер LiuGong CLG 4140D скидка на лизинг составит 500 000 рублей.

Техника представлена на площадках в следующих городах сети: Москва и Московская область, Владимирская область, Ивановская область, Костромская область, Кировская область, Республика Коми, Ямало-Ненецкий округ, Ярославская область.

Организатор партнёрской программы финансирования — холдинговая компания ООО "Долина" — была основана в 1994 году в Ярославле и является динамично развивающимся дистрибьютором строительной и дорожно-строительной техники бренда LiuGong на территории РФ. Основными профилями компании являются: продажа дорожно-строительной, землеройной, коммунальной спецтехники; сервис и ремонт ТС; продажа оригинальных запчастей и расходных материалов для специальной техники; оптовая поставка запчастей и комплектующих на предприятия РФ. Имеющийся опыт компании "Долина" позволяет осуществлять техническую поддержку машин на высоком уровне, в удобное для клиентов время и месте, с возможностью выезда на объект.