На трассе под Самарой пострадал пассажир опрокинувшейся легковушки

В пятницу, 29 декабря, в Елховском районе Самарской области в ДТП попал 45-летний водитель Lada Largus. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

ГКУ СО Центр по делам ГО, ПБ и ЧС

Фото: ГКУ СО Центр по делам ГО, ПБ и ЧС

В 12:10 ехал со стороны Димитровграда в направлении Самары, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с фурой MAN.

В результате с травмами госпитализировали пассажира легковушки.

На месте происшествия работали пожарные-спасатели ПСЧ 137 ГКУ СО Центр по делам ГО, ПБ и ЧС.