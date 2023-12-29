На трассе под Самарой пострадал пассажир опрокинувшейся легковушки

В пятницу, 29 декабря, в Елховском районе Самарской области в ДТП попал 45-летний водитель Lada Largus. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
В 12:10 ехал со стороны Димитровграда в направлении Самары, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с фурой MAN.
В результате с травмами госпитализировали пассажира легковушки.
На месте происшествия работали пожарные-спасатели ПСЧ 137 ГКУ СО Центр по делам ГО, ПБ и ЧС.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!