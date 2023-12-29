Фарит Мухаметшин исполнил желание юной исполнительницы из Самарской области в рамках акции "Елка желаний"

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам, представитель от исполнительного органа государственной власти Самарской области Фарит Мухаметшин принял участие в ежегодной благотворительной акции "Елка желаний".

Сенатор отметил, что данный социально значимый проект уже стал доброй новогодней традицией, наполненной важным смыслом и содержанием - прежде всего, это ориентированность на адресную помощь семьям с детьми, которые особенно нуждаются в содействии и внимании со стороны государства.

"Елка желаний" состоялась в Совете Федерации. Сенаторы четвертый год подряд принимают участие в этом значимом Всероссийском проекте "Движения первых", который проходит при поддержке Росмолодежи.

Фарит Мухаметшин снял с новогодней ели шар с пожеланием пятилетней Лизы из города Безенчук Самарской области, которая давно мечтает о профессиональном синтезаторе. Эта мечта неслучайна и напрямую связана с творческой чертой характера Лизы - девочка посещает разнообразные кружки и секции, увлекается музыкой и гимнастикой.

В преддверии Нового года - времени, когда должны сбываться все даже самые сокровенные мечты, исполнилось и пожелание маленькой Лизы. От имени сенатора она получила заветный подарок - профессиональный синтезатор с комплектом необходимого оборудования, поздравление с праздником и добрые напутствия в учебе и творческом развитии.

"Всегда очень радостно и трогательно принимать участие в таких добрых и искренних акциях. В этом году это особенное событие, ведь 2023 год по решению президента России прошел под знаменем Года наставника и педагога. Новогодние праздники - это время, когда юные сердца преисполнены надежд и стремлений. Такие моменты напоминают нам о важности поддержки творческого начала и развития таланта у каждого ребенка. Внимание к детям и исполнение заветных желаний маленьких мечтателей может оказать большое влияние на их дальнейшую жизнь, подарить им незабываемые впечатления, надежду на лучшее и веру не только в чудо, но, что самое главное - в самих себя", - подчеркнул Фарит Мухаметшин.