Под Новокуйбышевском в ДТП пострадала молодая женщина

В пятницу, 29 декабря, в 22:45 в Новокуйбышевске на 89 км дороги "Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград" 26-летний водитель, управляя автомобилем Bogdan, допустил занос транспортного средства в условиях снегопада, выехал на полосу встречного движения на участке дороги, где обгон запрещен и совершил столкновение с автомобилем Lada Granta под управлением 21-летнего водителя.
После удара Lada Granta съехала в левый по ходу движения кювет. С места ДТП госпитализирована 20-летняя пассажир Granta, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!