Под Новокуйбышевском в ДТП пострадала молодая женщина

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В пятницу, 29 декабря, в 22:45 в Новокуйбышевске на 89 км дороги "Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград" 26-летний водитель, управляя автомобилем Bogdan, допустил занос транспортного средства в условиях снегопада, выехал на полосу встречного движения на участке дороги, где обгон запрещен и совершил столкновение с автомобилем Lada Granta под управлением 21-летнего водителя.

Фото: ГУ МВД по Самарской области