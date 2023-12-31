В Ставропольском районе в результате аварии пострадало пять человек

В субботу, 30 декабря, в Ставропольском районе произошло ДТП, в котором пострадало пять человек.
На трассе Димитровград - Узюково - Тольятти во время снегопада лоб в лоб столкнулись две иномарки. 66-летний мужчина за рулем Peugeot 307 на 21-м километре не справился с управлением, и машину занесло.
Автомобиль выехал на встречную полосу и там столкнулся с Nissan Note.
В результате аварии травмы получили пятеро. Пассажиров Nissan Note - 62-летнюю женщину, 7-летнюю девочку и 11-летнего мальчика госпитализировали в больницу.
39-летней пассажирке Nissan и водителю Peugeot 307 медики назначили амбулаторное лечение.
Обстоятельства ДТП уточняются.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!