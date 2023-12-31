В Ставропольском районе в результате аварии пострадало пять человек

В субботу, 30 декабря, в Ставропольском районе произошло ДТП, в котором пострадало пять человек.

На трассе Димитровград - Узюково - Тольятти во время снегопада лоб в лоб столкнулись две иномарки. 66-летний мужчина за рулем Peugeot 307 на 21-м километре не справился с управлением, и машину занесло.

Автомобиль выехал на встречную полосу и там столкнулся с Nissan Note.

В результате аварии травмы получили пятеро. Пассажиров Nissan Note - 62-летнюю женщину, 7-летнюю девочку и 11-летнего мальчика госпитализировали в больницу.

39-летней пассажирке Nissan и водителю Peugeot 307 медики назначили амбулаторное лечение.

Обстоятельства ДТП уточняются.