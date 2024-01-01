Три человека погибли при столкновении Lada Kalina и Hyundai под Самарой

В воскресенье, 31 декабря, в Чапаевске произошло ДТП с тремя погибшими. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
В 22:25 21-летняя девушка ехала на Lada Kalina по трассе Самара — Волгоград. На 101 км, в районе завода КНАУФ в Чапаевске, она не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и столкнулась с Hyundai Creta под управлением 42-летнего мужчины.
В результате на месте погибли оба водителя и 21-летний пассажир иномарки.
В связи с ДТП прокуратура Чапаевска начала проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения. На место аварии выезжал прокурора города Раиль Ибятулов.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!