Три человека погибли при столкновении Lada Kalina и Hyundai под Самарой

В воскресенье, 31 декабря, в Чапаевске произошло ДТП с тремя погибшими. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В 22:25 21-летняя девушка ехала на Lada Kalina по трассе Самара — Волгоград. На 101 км, в районе завода КНАУФ в Чапаевске, она не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и столкнулась с Hyundai Creta под управлением 42-летнего мужчины.

В результате на месте погибли оба водителя и 21-летний пассажир иномарки.

В связи с ДТП прокуратура Чапаевска начала проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения. На место аварии выезжал прокурора города Раиль Ибятулов.