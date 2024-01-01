Водитель "девятки" врезался в дорожное ограждение в Самарской области

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В воскресенье, 31 декабря, в Елховском районе Самарской области в ДТП попал 65-летний автомобилист. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области