Daewoo и Toyota столкнулись под Самарой

В воскресенье, 31 декабря, в Красноярском районе Самарской области после ДТП в больницу попал водитель Daewoo. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
В 12:40 66-летний водитель Daewoo Matiz на 1045 км трассы М-5, разворачиваясь, не уступил дорогу и столкнулся с Toyota под управлением 38-летнего мужчины.
В аварии пострадал водитель Daewoo, его госпитализировали.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!