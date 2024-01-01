Daewoo и Toyota столкнулись под Самарой

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В воскресенье, 31 декабря, в Красноярском районе Самарской области после ДТП в больницу попал водитель Daewoo. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области