Женщина без прав спровоцировала ДТП с пострадавшими в Кошкинском районе

В понедельник, 1 января, в 17:52 22-летняя женщина, не имеющая водительского удостоверения, управляя автомобилем Nissan Teana на 21 км автодороги "Борма - Кошки - Погрузная" неправильно выбрала дистанцию до движущегося впереди транспортного средства и допустила столкновение с автомобилем Lada Granta под управлением 52-летней женщины.
С места ДТП в больницу доставлены водитель и 59-летний пассажир Lada Granta.
В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, произошедшего на территории Самарской области.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!