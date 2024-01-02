Женщина без прав спровоцировала ДТП с пострадавшими в Кошкинском районе

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В понедельник, 1 января, в 17:52 22-летняя женщина, не имеющая водительского удостоверения, управляя автомобилем Nissan Teana на 21 км автодороги "Борма - Кошки - Погрузная" неправильно выбрала дистанцию до движущегося впереди транспортного средства и допустила столкновение с автомобилем Lada Granta под управлением 52-летней женщины.

Фото: ГУ МВД по Самарской области