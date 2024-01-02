В Самарской области остановлена работа автобусов из-за метели, а также перекрыта одна из трасс

В связи с ухудшением погодных условий на территории Самарской области введено ограничение движения междугородних маршрутных транспортных средств с 19:00 2 января до 08:00 3 января.

Запрет на движение по межмуниципальным и межрегиональным пассажирским перевозкам может быть изменен из-за продолжения метели.

Данная мера направлена на обеспечение безопасности дорожного движения.

Также в регионе с 20:30 закрыто движение для большегрузных и маршрутных транспортных средств на участках автомобильной дороги общего пользования федерального значения Самарской и Оренбургской областей с 23 км по 172 км А-300 "Самара-Б. Черниговка — граница с Республикой Казахстан".

Ориентировочное время окончания временного ограничения движения 8:00 3 января.

Сотрудники Госавтоинспекции просят граждан не пользоваться личными автомобилями и отложить запланированные поездки по трассам. Водителей, находящихся в пути, просим выбрать место для остановки и ночлега, либо выбрать альтернативные пути объезда.