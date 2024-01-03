Один человек погиб и трое пострадали в ДТП на трассе М-5 в Исаклинском районе

Во вторник, 2 января, в 22:10 на 1150 кмтрассы М-5 в Исаклинском районе водитель автомобиля Kia Rio, по предварительным данным полицейских, не справился с управлением и столкнулся с машиной Nissan, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
На месте ДТП скончался водитель Kia Rio. Водитель и два пассажира Nissan, один из которых 14-летний, получили телесные повреждения.
На месте происшествия работали пожарные-спасатели ПСЧ 118 ГКУ СО Центр по делам ГО, ПБ и ЧС.
Сотрудники Госавтоинспекции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!