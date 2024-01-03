Один человек погиб и трое пострадали в ДТП на трассе М-5 в Исаклинском районе

Во вторник, 2 января, в 22:10 на 1150 кмтрассы М-5 в Исаклинском районе водитель автомобиля Kia Rio, по предварительным данным полицейских, не справился с управлением и столкнулся с машиной Nissan, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

ГКУ СО Центр по делам ГО, ПБ и ЧС

Фото: ГКУ СО Центр по делам ГО, ПБ и ЧС

На месте ДТП скончался водитель Kia Rio. Водитель и два пассажира Nissan, один из которых 14-летний, получили телесные повреждения.

На месте происшествия работали пожарные-спасатели ПСЧ 118 ГКУ СО Центр по делам ГО, ПБ и ЧС.

Сотрудники Госавтоинспекции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.