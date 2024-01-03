Ограничение движение в Самарской области продлено

В связи с ухудшением погодных условий на территории Самарской области ограничение движения маршрутных транспортных средств продлено до 12:00 3 января (время окончания ограничения движения может быть изменено по причине продолжения действия неблагоприятных погодных условий).

Напомним, что в регионе закрыто несколько участков дорог.

Госавтоинспекция Самарской области призывает автомобилистов учитывать погодные условия и воздержаться от управления транспортом без особой надобности, всем участникам дорожного движения быть крайне внимательными на дорогах. Убедительная просьба к водителям, заблаговременно позаботится о месте стоянки своего транспорта и строго соблюдать правила дорожного движения. Необходимо не превышать скорость, оценивать метеорологические условия и состояние дорожного покрытия, не допускать опасных маневров.

В сложных погодных условиях сотрудники Госавтоинспекции ориентированы на оказание помощи участникам дорожного движения.