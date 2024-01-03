Снегопад, бордюр, столб: в Самаре госпитализирован водитель иномарки

Во вторник, 2 января, в 16:30 в Самаре 42-летний мужчина на Mitsubishi Lancer в снегопад у дома № 9 по Московскому шоссе 18 км не обеспечил возможность постоянного контроля за движением своего транспортного средства, в результате чего допустил наезд на препятствие в виде бордюра, а затем наехал на световую опору.

Фото: ГУ МВД по Самарской области