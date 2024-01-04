Под Самарой в ДТП на "встречке" пострадали три человека

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В Волжском районе в среду, 3 января, в 16:40 на 41 км дороги "Самара - Большая Черниговка - граница с р. Казахстан" 35-летняя женщина за рулем Lada Kalina выехала на полосу встречного движения, где это разрешено, и совершила столкновение с автомобилем Volkswagen Polo под управлением 63-летнего водителя.

Фото: ГУ МВД по Самарской области