Под Самарой в ДТП на "встречке" пострадали три человека

В Волжском районе в среду, 3 января, в 16:40 на 41 км дороги "Самара - Большая Черниговка - граница с р. Казахстан" 35-летняя женщина за рулем Lada Kalina выехала на полосу встречного движения, где это разрешено, и совершила столкновение с автомобилем Volkswagen Polo под управлением 63-летнего водителя.
С места происшествия в медицинское учреждение доставлены водитель Kalina ее 34-летний пассажир, а также 59-летняя женщина-пассажир иномарки.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!