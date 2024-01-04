Женщина и ребенок пострадали в ДТП в Красноярском районе

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В среду, 3 января, в 16:21 в Красноярском районе 48-летний водитель на Ford Fusion на 391 км трассы "Казань - Буинск - Ульяновск" допустил наезд на металлический отбойник.

Фото: ГУ МВД по Самарской области