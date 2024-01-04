Женщина и ребенок пострадали в ДТП в Красноярском районе

В среду, 3 января, в 16:21 в Красноярском районе 48-летний водитель на Ford Fusion на 391 км трассы "Казань - Буинск - Ульяновск" допустил наезд на металлический отбойник.
От удара автомобиль совершил столкновение с машиной Infinity JX 35 под управлением 40-летнего водителя, который двигался во встречном направлении.
С места происшествия в больницу доставлены 42-летняя женщина и 14-летний подросток — пассажиры автомобиля Ford Fusion.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!