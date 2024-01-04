Больше 70 машин чистили федеральные трассы Самарской области от снега

Неблагоприятные погодные условия стали причиной временного ограничения движения для маршрутного транспорта на дорогах федерального значения в границах Самарской области, а к вечеру 3 января были закрыты и участки трасс А-300 и М-5 "Урал", подъезд к Оренбургу (в том числе старое направление) для грузового автотранспорта.

Для ликвидации последствий снегопада и обеспечения бесперебойного проезда 2 и 3 января в Самарской области задействовали свыше 70 единиц спецтехники, израсходовали 5,9 тыс. тонн противогололедных материалов. За двое суток было истрачено 376 тонн чистых хлоридов.

Ограничение проезда для маршрутных транспортных средств и большегрузов было снято утром 4 января, однако работы по ликвидации последствий снегопада продолжаются. В настоящий момент производится очистка переходно-скоростных полос, заездных карманов и остановочных площадок маршрутного транспорта.