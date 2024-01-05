В Красноармейском районе в ДТП пострадала водитель Lada Granta

В четверг, 4 января, в 16:30 в Красноармейском районе 57-летняя женщина на Lada Granta на 123 км дороги "Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград" выехала на "встречку" и совершила столкновение с автомобилем Lada Vesta под управлением 40-летней женщины.

С места ДТП госпитализирована водитель Lada Granta, сообщает ГУ МВД по Самарской области.