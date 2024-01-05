Женщина на Kia спровоцировала ДТП с двумя пострадавшими в Елховском районе

В четверг, 4 января, в 17:05 в Елховском районе на 346 км трассы Казань — Буинск — Ульяновск 24-летняя женщина за рулем Kia выехала на "встречку" и столкнулась с автомобилем Ford Focus под управлением 44-летнего водителя.
Телесные повреждения получили водитель Kia и 44-летняя женщина пассажир Ford Focus, сообщает облГлавк.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!