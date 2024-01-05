Женщина на Kia спровоцировала ДТП с двумя пострадавшими в Елховском районе

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В четверг, 4 января, в 17:05 в Елховском районе на 346 км трассы Казань — Буинск — Ульяновск 24-летняя женщина за рулем Kia выехала на "встречку" и столкнулась с автомобилем Ford Focus под управлением 44-летнего водителя.

Фото: ГУ МВД по Самарской области