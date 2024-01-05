В Новокуйбышевске рецидивист, находящийся в федеральном розыске, украл украшения и юбилейные монеты

В Новокуйбышевске в суд направлено уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении трех преступлений.

В конце сентября прошлого года в полицию обратилась местная жительница с заявлением о том, что из ее рабочего кабинета в филиале учреждения здравоохранения пропали золотые украшения и юбилейные монеты. Материальный ущерб был оценен пострадавшей в 133 тыс. рублей.

Женщина пояснила, что специально принесла золотые украшения на работу, так как посчитала хранить имущество в рабочем сейфе надежнее. И только через пять дней, когда собралась к ювелиру, обнаружила пропажу имущества.

Криминалист-эксперт обнаружил и изъял следы пальцев рук с дверцы сейфа. При проверке по автоматизированным базам данных криминалисты установили личность преступника: им оказался неработающий, неоднократно судимый за имущественные преступления 43-летний местный житель. Кроме того, оперативники выяснили, что установленное лицо находится в федеральном розыске за ранее совершенные преступления.

Злоумышленник был задержан на съемной квартире в Самаре. Во время опроса мужчина признался в содеянном и пояснил, что в обеденное время зашел в организацию, где трудится заявительница, воспользовавшись тем, что на вахте отсутствовал работник, свободно прошел к служебным кабинетам. В одном из открытых кабинетов, в ящике стола нашел ключи, которые подошли к сейфу, где обнаружил золотые изделия и юбилейные монеты.

Впоследствии денежными средствами расплачивался в магазинах за продукты питания и спиртные напитки, а золотые изделия сдал в ломбард, получив за них 44 тыс. руб., и также потратил на личные нужды. Кроме того, злоумышленник сознался в двух аналогичных преступлениях.

По ходатайству органов предварительного следствия в отношении задержанного судом избрана мера пресечения в виде ареста.

Следственным отделом О МВД России по г. Новокуйбышевску возбужденные уголовные дела в отношении 43-летнего местного жителя соединены в одно производство, и с обвинительным заключением, утвержденным прокурором, направлены в суд для рассмотрения по существу.