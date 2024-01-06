В Самаре ранним утром под колеса автомобиля попал пешеход

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В пятницу, 5 января, в Самаре в 4:00 23-летний водитель на Jac J7 в районе строения лит. Д, корп. 28А по Московскому шоссе допустил наезд на пешехода — 23-летнюю женщину, которая двигалась по проезжей части Московского шоссе во встречном направлении.

Фото: ГУ МВД по Самарской области