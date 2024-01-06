Организована проверка по факту хлопка газа в квартире в Самаре при производстве монтажных работ

В Самаре организована доследственная проверка по факту хлопка газа в квартире при производстве монтажных работ, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

Напомним, что сегодня при монтаже натяжного потолка в многоквартирном доме при проведение монтажных работ произошел хлопок газа. В результате происшествия пострадали четыре человека.

По данному факту следственным отделом по Октябрьскому району города Самары организована доследственная проверка. В настоящее время проводится осмотр места происшествия, а также проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и причин ему предшествующих. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.