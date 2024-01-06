Организована проверка по факту хлопка газа в квартире в Самаре при производстве монтажных работ

В Самаре организована доследственная проверка по факту хлопка газа в квартире при производстве монтажных работ, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
Напомним, что сегодня при монтаже натяжного потолка в многоквартирном доме при проведение монтажных работ произошел хлопок газа. В результате происшествия пострадали четыре человека.
По данному факту следственным отделом по Октябрьскому району города Самары организована доследственная проверка. В настоящее время проводится осмотр места происшествия, а также проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и причин ему предшествующих. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Последние комментарии
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!