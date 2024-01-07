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ДТП Происшествия

Прокуратура проводит проверку по факту ДТП в Камышлинском районе

САМАРА. 7 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 7 января, примерно в 10:00 в Камышлинском районе на 1169 км федеральной автодороги М-5 "Урал" в районе села Старое Ермаково произошло столкновение автобуса Man, ехавшего по маршруту "Казань - Самара" и грузового автомобиля Volvo.

На месте происшествия работу правоохранительных органов и аварийно-спасательных служб координирует прокурор Камышлинского района Самарской области Александр Денисов.

Движение автомобильного транспорта на трассе не приостанавливалось, организовано реверсивное движение.

Устанавливаются причины и обстоятельства происшествия.

Прокуратурой района организована проверка исполнения законодательства о безопасности дорожного движения, в ходе которой будет дана оценка действиям должностных лиц обслуживающей данный участок дороги организации.

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