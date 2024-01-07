Прокуратура проводит проверку по факту ДТП в Камышлинском районе

В воскресенье, 7 января, примерно в 10:00 в Камышлинском районе на 1169 км федеральной автодороги М-5 "Урал" в районе села Старое Ермаково произошло столкновение автобуса Man, ехавшего по маршруту "Казань - Самара" и грузового автомобиля Volvo.
На месте происшествия работу правоохранительных органов и аварийно-спасательных служб координирует прокурор Камышлинского района Самарской области Александр Денисов.
Движение автомобильного транспорта на трассе не приостанавливалось, организовано реверсивное движение.
Устанавливаются причины и обстоятельства происшествия.
Прокуратурой района организована проверка исполнения законодательства о безопасности дорожного движения, в ходе которой будет дана оценка действиям должностных лиц обслуживающей данный участок дороги организации.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!