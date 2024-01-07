Прокуратура проводит проверку по факту ДТП в Камышлинском районе

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В воскресенье, 7 января, примерно в 10:00 в Камышлинском районе на 1169 км федеральной автодороги М-5 "Урал" в районе села Старое Ермаково произошло столкновение автобуса Man, ехавшего по маршруту "Казань - Самара" и грузового автомобиля Volvo.