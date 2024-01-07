Трехлетний ребенок погиб в ДТП в Большечерниговском районе

В воскресенье, 7 января, в 13:00 на 154 км автодороги А-300 "Самара - Большая Черниговка до границы с Республикой Казахстан"произошло ДТП, в котором погиб маленький ребенок.
По данным полиции, 34-летний водитель Renault Logan, двигаясь со стороны города Самара в направлении республики Казахстан, не справился с управлением и съехал в правый кювет по ходу движения, с последующим наездом на препятствие и дальнейшим опрокидыванием.
В машине была семья - мама, папа и ребенок 2020 года рождения. Родители получили травмы, но выжили, а малыш погиб.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!