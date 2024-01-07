Трехлетний ребенок погиб в ДТП в Большечерниговском районе

В воскресенье, 7 января, в 13:00 на 154 км автодороги А-300 "Самара - Большая Черниговка до границы с Республикой Казахстан"произошло ДТП, в котором погиб маленький ребенок.

По данным полиции, 34-летний водитель Renault Logan, двигаясь со стороны города Самара в направлении республики Казахстан, не справился с управлением и съехал в правый кювет по ходу движения, с последующим наездом на препятствие и дальнейшим опрокидыванием.

В машине была семья - мама, папа и ребенок 2020 года рождения. Родители получили травмы, но выжили, а малыш погиб.