В Самаре произошло ДТП, в котором травмы получил подросток

В воскресенье, 8 января, в Самаре произошло ДТП, в котором пострадал подросток.

В 12:20 20-летний водитель на ВАЗ-21154 напротив дома №153 по ул. Ставропольской не справился с рулевым управлением и выехал на встречную полосу движения.

Там он совершил столкновение с автомобилем Lada Vesta, которым управлял 43-летний водитель.

В результате ДТП телесные повреждения получил 14-летний пассажир ВАЗ-21154.