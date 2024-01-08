В Самаре произошло ДТП, в котором травмы получил подросток

В воскресенье, 8 января, в Самаре произошло ДТП, в котором пострадал подросток.
В 12:20 20-летний водитель на ВАЗ-21154 напротив дома №153 по ул. Ставропольской не справился с рулевым управлением и выехал на встречную полосу движения.
Там он совершил столкновение с автомобилем Lada Vesta, которым управлял 43-летний водитель.
В результате ДТП телесные повреждения получил 14-летний пассажир ВАЗ-21154.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!