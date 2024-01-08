Два человека пострадали в ДТП на "встречке" в Клявлинском районе

В воскресенье, 7 января, в Клявлинском районе в 16:10 38-летняя женщина на автомобиле Ford Fusion не справилась с рулевым управлением и выехала на полосу встречного движения.
Автомобиль ехал по автодороге "Клявлино - Шентала" со стороны ст. Клявлино в направлении ст. Шентала.
В результате этого она совершила столкновение с автомашиной Lada Granta, за рулем которого был 35-летний мужчина. Два пассажира автомашины Lada Granta получили телесные повреждения.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!