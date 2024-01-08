Два человека пострадали в ДТП на "встречке" в Клявлинском районе

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В воскресенье, 7 января, в Клявлинском районе в 16:10 38-летняя женщина на автомобиле Ford Fusion не справилась с рулевым управлением и выехала на полосу встречного движения.