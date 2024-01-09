Из-за наезда мусоровоза на газопровод в Серноводске десятки домов остались без газа

В понедельник, 8 января, в 13:10 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о наезде мусоровоза на газопровод низкого давления диаметром 100 мм неподалеку от дома 49 на ул. Революции в н. п. Серноводск в Сергиевском районе, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На время проведения работ без газоснабжения остались потребители четырех многоквартирных жилых домов, в которых проживает 346 человек, в том числе 23 ребенка. Еще без газоснабжения и теплоснабжения остались потребители 90 частных жилых домов, в которых живет 243 человека, из них 11 детей.

Газоснабжение и теплоснабжение социально-значимых объектов не было нарушено.

В региональном управлении МЧС России отметили, что в 21:40 газоснабжение потребителей было восстановлено.