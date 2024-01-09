Из-за наезда мусоровоза на газопровод в Серноводске десятки домов остались без газа

В понедельник, 8 января, в 13:10 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о наезде мусоровоза на газопровод низкого давления диаметром 100 мм неподалеку от дома 49 на ул. Революции в н. п. Серноводск в Сергиевском районе, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.
На время проведения работ без газоснабжения остались потребители четырех многоквартирных жилых домов, в которых проживает 346 человек, в том числе 23 ребенка. Еще без газоснабжения и теплоснабжения остались потребители 90 частных жилых домов, в которых живет 243 человека, из них 11 детей.
Газоснабжение и теплоснабжение социально-значимых объектов не было нарушено.
В региональном управлении МЧС России отметили, что в 21:40 газоснабжение потребителей было восстановлено.
Последние комментарии
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!