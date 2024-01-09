Главой администрации Центрального района Тольятти назначен Дмитрий Ботаев

Во вторник, 9 января, в должность заместителя главы Тольятти - главы администрации Центрального района вступил Дмитрий Ботаев.
Родился в г. Тольятти в 1976 году. Окончил Самарскую государственную экономическую академию по специальности "Финансы и кредит", имеет профессиональную переподготовку по программам "Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации" и "Менеджмент".
Общий трудовой стаж — 25 лет. С 2003 по 2023 годы Дмитрий Ботаев занимал руководящие должности в отрасли машиностроения, а также в коммерческих структурах. Является членом партии "Единая Россия". Женат, воспитывает трех детей.
Последние комментарии
У нас только чиновники работают, а остальные дурака валяют. Хоть бы не писали. Умней бы выглядили.
Ну и дела. Жаль (нет)
Какой планетарий?! Это сейчас так необходимо?! Постройте лучше бумажный завод или производство товаров для быта! Обновите аграрные комплексы региона дня поставки продуктов питания. Это и рабочие места , и прибыль и удешевление самих товаров.
Самый грязный район,Промышленном районе на остановке 13 микрорайон уже 15лет ведётся нелегальная торговля овощами, на площади Кирова по ул Победы на стороне промышленного района ведётся нелегальная торговля у подземного перехода и никому нет дела, что кругом антисанитария. Наведите порядок в Промышленном районе, как в Кировском.
Ребята, какой петербург? Речь шла только о снятии полномочий председателя. Высосали из пальца и раздули