16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Главой администрации Центрального района Тольятти назначен Дмитрий Ботаев Главой Красноярского района избран экс-глава Кошкинского района Юрий Горяинов Владимир Медведев избран главой Волжского района У Самарского района появится собственная эмблема Глава Центрального района Тольятти покинул свой пост

Муниципалитеты Власть и политика

Главой администрации Центрального района Тольятти назначен Дмитрий Ботаев

ТОЛЬЯТТИ. 9 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 74
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Во вторник, 9 января, в должность заместителя главы Тольятти - главы администрации Центрального района вступил Дмитрий Ботаев.

Фото: пресс-служба мэрии Тольятти

Родился в г. Тольятти в 1976 году. Окончил Самарскую государственную экономическую академию по специальности "Финансы и кредит", имеет профессиональную переподготовку по программам "Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации" и "Менеджмент".

Общий трудовой стаж — 25 лет. С 2003 по 2023 годы Дмитрий Ботаев занимал руководящие должности в отрасли машиностроения, а также в коммерческих структурах. Является членом партии "Единая Россия". Женат, воспитывает трех детей.

Гид потребителя

Последние комментарии

Николай Курпанов 19 июля 2023 11:39 Елена Лапушкина награждена почетным знаком "За труд во благо земли Самарской"

У нас только чиновники работают, а остальные дурака валяют. Хоть бы не писали. Умней бы выглядили.

GameG Зимбельман 20 июня 2023 14:54 Стало известно, кого уволили из депстроя Самары из-за покупки дорогих авто

Ну и дела. Жаль (нет)

Наталья В 01 апреля 2022 06:12 В апреле мэрия Самары проведет аукцион по выбору подрядчика на строительство планетария

Какой планетарий?! Это сейчас так необходимо?! Постройте лучше бумажный завод или производство товаров для быта! Обновите аграрные комплексы региона дня поставки продуктов питания. Это и рабочие места , и прибыль и удешевление самих товаров.

Марина Костина 11 октября 2021 16:00 Глава Промышленного района ушел в отставку

Самый грязный район,Промышленном районе на остановке 13 микрорайон уже 15лет ведётся нелегальная торговля овощами, на площади Кирова по ул Победы на стороне промышленного района ведётся нелегальная торговля у подземного перехода и никому нет дела, что кругом антисанитария. Наведите порядок в Промышленном районе, как в Кировском.

Анастасия Фролова 04 октября 2018 11:31 Александр Палагичев сложил с себя полномочия председателя комитета по ЖКХ в гордуме Самары

Ребята, какой петербург? Речь шла только о снятии полномочий председателя. Высосали из пальца и раздули

Фото на сайте

В Сызрани торжественно отрыта Стела Трудовой доблести

В Сызрани торжественно отрыта Стела Трудовой доблести

Поездка Дмитрия Азарова в п. Воскресенка Волжского района

Поездка Дмитрия Азарова в п. Воскресенка Волжского района

Самарские депутаты ознакомились с работой лагерей дневного пребывания

Самарские депутаты ознакомились с работой лагерей дневного пребывания

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4