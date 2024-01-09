Главой администрации Центрального района Тольятти назначен Дмитрий Ботаев

Во вторник, 9 января, в должность заместителя главы Тольятти - главы администрации Центрального района вступил Дмитрий Ботаев.

Родился в г. Тольятти в 1976 году. Окончил Самарскую государственную экономическую академию по специальности "Финансы и кредит", имеет профессиональную переподготовку по программам "Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации" и "Менеджмент".

Общий трудовой стаж — 25 лет. С 2003 по 2023 годы Дмитрий Ботаев занимал руководящие должности в отрасли машиностроения, а также в коммерческих структурах. Является членом партии "Единая Россия". Женат, воспитывает трех детей.