Надежный тыл — залог будущей победы

Волонтеры — особенные люди, которые вносят свой неоценимый вклад в общий успех специальной военной операции. Правда, на поле боя они выходят с другим оружием, где главное — чистая душа и большое сердце.

Во время декабрьской прямой линии президент РФ Владимир Путин отметил, что волонтеры оказывают большую материальную и моральную помощь армии.

"Я просто от всего сердца хочу поблагодарить наших граждан, которые так неравнодушно и сердечно относятся к нуждам фронта, нуждам ребят, которые сражаются за интересы России. Свыше 10 миллиардов рублей пожертвовано", — сказал глава государства.

Президент отметил, что, конечно, у государства есть необходимые средства для обеспечения армии, но люди помогают нашим войнам в искреннем порыве души: направляют деньги, плетут сети, вяжут носки и варежки. А дети, по словам Владимира Путина, отправили нашим солдатам более 3 миллионов писем поддержки.

"Ребятам сердце греют такие письма", — подчеркнул президент. Он отметил, что остановить эту поддержку граждан невозможно.

Мы решили рассказать о волонтерах из Самарской области, которые помогают нашим бойцам на передовой и участвуют в подготовке будущих войнов. Всех добровольцев тыла, конечно, не перечислить — это движение стало поистине народным, охватило все населенные пункты. Приведем конкретные примеры.

"Звезда и лира"

С 2022 года в Самарской губернии активно работает Общественный культурно-социальный фонд "Звезда и Лира" при Доме офицеров Самарского гарнизона им. Клима Ворошилова. Он создан совместно с женсоветом Второй гвардейской армии, который возглавляет Екатерина Колотовкина, супруга командующего армией Андрея Колотовкина. Здесь не только ведется сбор денежных средств и закупка гуманитарной помощи для воинских подразделений, но и открыты курсы по управлению средствами воздушной разведки и курсы снайпинга.

"Нам помогают все — от пенсионеров, заканчивая предпринимателями. И получается в итоге огромная помощь, на которую мы можем купить квадрокоптер дорогостоящий или тепловизор, спальные мешки и все прочее", — рассказывает Екатерина Колотовкина.

Перед Новым годом фонд отправил уже 22-й гуманитарный конвой в зону СВО в рамках акции "Своих не бросаем". А в военный госпиталь внезапно высадился десант Снегурочек со стратегическим запасом мандаринов и подарков. Так активные участницы фонда "Звезда и Лира" во главе с супругой командующего Второй армией поздравили выздоравливающих бойцов с приближающимся Новом годом.

"Доставляют еду и медикаменты"

Из Ставропольского района Самарской области тоже с завидной регулярностью в сторону новых российских регионов едут "Газели", груженые съестными припасами, одеждой, медикаментами. Недавно такие машины доставили пять тонн всего самого необходимого в два прифронтовых госпиталя — под Мариуполем и в районе Луганска. Вместе с гуманитарным конвоем неоднократно ездил глава сельского поселения Васильевка Юрий Писарцев и его заместитель Денис Громыкин. Они оба понимают, как опасно каждое такое путешествие — машины могут обстрелять.

"Мы начали ездить в зону специальной военной операции с марта 2022 года. В полевые госпитали всегда требуются перевязочные материалы, медикаменты, продукты и просто домашняя еда — ее бойцы очень ценят. Раненым так необходимо ощущать тепло и заботу "из родного дома". Сейчас в зоне специальной военной операции идут серьезные бои, и госпитали остро нуждаются в перевязочном материале. Наши волонтеры из разных сельских поселений изготовили несколько сотен марлевых повязок. На средства жителей Ставропольского района, а также при участии местного благотворительного фонда "Победа" закуплены моющие средства, постельное белье, медикаменты, продукты", — рассказал Юрий Писарцев.

Из района практически еженедельно отправляются гуманитарные конвои — волонтеры доставляют в зону СВО личные посылки, предметы гигиены, элементы экипировки, электронику, инструменты, детские рисунки и письма и все необходимое, чтобы быт военнослужащих стал хоть немного комфортнее, а жизнь — безопаснее.

Помощь бойцам на постоянной основе оказывают сельхозпредприятия района: из Луначарского привезли 300 килограммов картошки, из Васильевки — крупную партию овощей. Осенью после сбора урожая сельские жители доставили кто сетку лука, кто морковь, кто яблоки. В сборе гуманитарного груза участвовали Васильевка, Зеленовка, Рассвет, Тимофеевка, Мусорка, Кирилловка и Тимофеевка.

Кулинарный цех Тимофеевки несколько месяцев готовит для воинов солдатские каши, супы и закуски. Их варят на специальном оборудовании — мясо закатывают в вакуум, овощи и фрукты сушат. Часть продуктов используют для приготовления консервов, и потом на передовую отвозят домашние соки и тушенку, кетчуп и джемы. Все, что пахнет домом, в зоне СВО ценится на вес золота.

Поддержка от ветерана

Александру Ивановичу Китаеву из села Мусорка Ставропольского района уже 97 лет. Он участник Великой Отечественной войны. На фронт попал 18-летним мальчишкой в 1943 году. Успел повоевать и в пехоте, и бил врага на легендарном танке Т-34. Освобождал от немецких захватчиков Украину. Дважды был ранен. Среди боевых наград ветерана медали "За отвагу", "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.", орден Славы III степени. Сегодня он, несмотря на возраст, не теряет бодрость духа, держит небольшое хозяйство, занимается пчеловодством и очень переживает за наших ребят на фронте. Для них он приготовил мед со своей пасеки и письмо, слова которого сегодня никого не оставят равнодушным.

"Дорогой солдат! Сейчас тебе тяжело, но мы верим, что ты пройдешь через это! Вы — наш оплот и защита! За вами правда, а где правда, там и Победа! Не забывайте про понятие "воинское братство". Только вместе ваши предки добивались важных побед. Только вместе вы сможете победить врага, выполнить долг с честью, защитить своих родных, свою Родину, сберечь себя", — обращается к каждому русскому солдату, как к своему сыну, своему внуку ветеран.

"Вкладывают в ячейки сердца"

Многие жители губернии научились плести маскировочные сети. Их делают в Самаре, Тольятти, Сызрани, Новокуйбышевске. В селе Осиновка женщины каждый вечер собираются вместе, чтобы своими руками собрать это простое, но так необходимое на фронте укрытие. Координатором волонтеров в селе является Светлана Лизунова. Вместе со своей 9-летней дочерью Марьяной они сплели первую сеть, а затем к ним присоединились другие жители. У многих сельчанок дети, мужья, братья сейчас воюют, и женщины объединяются, чтобы поддержать бойцов.

Жительница села Светлана Юрьевна мама мобилизованного. У нее сейчас в зоне СВО 30-летний сын Сергей. И именно из его части поступил заказ на зимний вариант маскировочных сетей. Днем женщина — социальный работник, а после завершения рабочего дня спешит в волонтерскую ячейку. Помогают взрослым и школьники. Ребята плетут защитные сети на переменах между уроками — станок установлен в одном из кабинетов школы.

В Тольятти добровольцы объединились в движение тылового фронта "ТОЛЬЯТТИZOV", там тоже плетут сети, а еще изготавливают армейский сухой душ и отправляют посылки бойцам. В ответ, как они говорят, получают слова благодарности от военнослужащих.

Всего в Тольятти волонтерской деятельностью занимаются 18 тысяч человек — в городе зарегистрировано 465 организаций в качестве организаторов добровольческой деятельности. Это одна большая команда единомышленников, которые встречаются не только на добровольческих мероприятиях.

"Помогают военным медикам"

В столице региона Самаре группа волонтеров расположилась в Окружном доме офицеров — здесь трудятся участницы отряда "Серебряный актив Самарской области". В отряде числится 80 человек, и здесь развивают несколько направлений работы, например, помогают пожилым людям и детям, которые растут без родителей. После начала спецоперации в перечень добавилась помощь военным — здесь расположился пошивочный цех, где изготавливают различные изделия для нужд военнослужащих. Недавно здесь освоили изготовление индивидуальных перевязочных пакетов — это дело непростое: швеи кроят марлю, вату, собирают повязку, нарезают резинки, липучки и выполняют множество других операций. Работа организована как на конвейере. Готовые пакеты упаковывают в вакуум.

В Сызрани работает команда волонтеров "Медицина для фронта" — здесь на постоянной основе собирают индивидуальные медицинские аптечки для военнослужащих и групповые медицинские рюкзаки для военных медиков. В них кроме лекарств собраны жгуты, противовоспалительные средства, системы, растворы, кровоостанавливающие салфетки. Добровольцы сами отшивают приспособления для хранения медикаментов. Например, волонтеры Алла Юрьевна и Людмила Леонидовна изготавливают ампульницы — специальные вкладыши для хранения хрупких средств — для фельдшерских рюкзаков.

"Теперь в наших рюкзаках ампулы будут уложены в удобный аксессуар, а труд военного медика чуть-чуть облегчится благодаря теплу ваших рук! Обнимаем всех медиков крепко и шлем большой привет из Поволжья", — с такими словами отправляют их в зону СВО.

"Наградили героев невидимого фронта"

Благородные дела способны творить волшебство: стирать разницу в возрасте, в социальных статусах, границы между городами и селами — общая цель объединяет людей и придает им новый смысл жизни.

В конце декабря в рамках XXII Форума добровольцев Самарской области волонтеры региона встретились друг с другом. На съезд приехали активные волонтеры, организаторы волонтерского движения региона и руководители крупнейших общественных организаций, занимающихся развитием добровольчества.

Добровольцы пообщались, подвели итоги года, обсудили участие волонтеров региона в гуманитарных миссиях на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, поговорили о практиках наставничества и вовлечения жителей в добровольческую деятельность.

Также участники рассказали главе региона, Дмитрию Азарову, о работе пилотных площадок Федерального проекта "Обучение служением" и подготовке к Всемирному фестивалю молодежи-2024. Губернатор поблагодарил добровольцев за бескорыстный труд во благо человека и вручил государственные награды.