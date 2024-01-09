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Общество

Остается неделя до окончания дистанционного этапа конкурса "Это у нас семейное"

САМАРА. 9 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 15 января, завершится дистанционный этап конкурса "Это у нас семейное". Участниками самого народного проекта президентской платформы "Россия - страна возможностей" стали более 585 тыс. человек, а это свыше 100 тыс. семейных команд.

Семейный проект, объединяющий поколения, стартовал в преддверии Года семьи. О его запуске 1 сентября объявил президент России, председатель наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей" Владимир Путин.

Инициатива создания семейного конкурса принадлежит семье Скатковых из Самары. В 2022 году на заседании наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей" эту идею поддержал президент России. За три с половиной месяца конкурс "Это у нас семейное" стал самым массовым проектом президентской платформы "Россия - страна возможностей".

По итогам регистрации заявок на конкурс Самарская область вошла в топ регионов по числу участников - 2,6%. В тройке лидеров: Москва (8,6%), Московская область (5,6%), Краснодарский край (4,2%). В некоторые семейные команды вошли родственники, проживающие за рубежом. Участниками конкурса стали представители 81 страны, в том числе государств Европы, Северной и Центральной Америки, Африки, Ближнего Востока, Азии и СНГ.

25 октября прошлого года стартовал дистанционный этап конкурса "Это у нас семейное". В рамках этого этапа участники выполняют задания на разнообразные темы: "Домашний уют", "Готовим вместе", "Званый ужин", "Добро и благодарность", "Песня трех поколений", "Праздник для мамы", "Веселые старты", "Семейный альбом", "Изобретатели", "Мультсемья", "Новый год", "Первая помощь", "Новый год", "Рецепт Жуковых".

Благодаря совместному выполнению конкурсных задач, семьи вспоминают и создают семейные традиции, готовят, занимаются вместе спортом, придумывают и поют песни, делают добрые дела. Главное условие всех конкурсных испытаний - их выполнение всеми членами семейной команды. Можно выполнить все предложенные задания, а можно сконцентрироваться на тех, которые кажутся семьям наиболее интересными.

В рамках дистанционного этапа продолжается марафон заданий, запущенный 4 декабря. Участвуя в нем, конкурсанты получают дополнительные призы за оперативность выполнения заданий. Каждая неделя марафона посвящена одному из конкурсных испытаний. Так, неделю с 8 по 14 января предлагается посвятить выполнению задания "История семьи". Задания этого направления предлагают участникам больше узнать о традициях своей семьи, корнях и достижениях родственников.

Свои призы для семейных команд, которые наиболее успешно справятся с заданиями дистанционного этапа, подготовили также партнеры и члены Наблюдательного совета конкурса: концерт с участием известного саксофониста, народного артиста РФ Игоря Бутмана, посещение студии звукозаписи Black Star и возможность выпустить свою песню на музыкальных площадках от продюсера, генерального директора и соучредителя лейбла Black Star Inc. Павла Курьянова, фортепианный эксклюзивный урок-концерт от певца, продюсера, актера театра и кино, народного артиста РФ Дмитрия Маликова, поездка в гости к семье певца Сергея Жукова.

"Закончились новогодние каникулы, но у наших семей есть еще целая неделя, чтобы успеть подключиться к выполнению заданий конкурса "Это у нас семейное" президентской платформы "Россия - страна возможностей" или же выполнить те конкурсные испытания, которые еще не успели. Задания конкурса совсем не сложные и направлены, в первую очередь, на то, чтобы объединить семьи общими увлекательными и полезными делами, дать возможность провести больше времени вместе. По итогам дистанционного этапа совсем скоро определятся семейные команды, которые представят свои регионы на окружных полуфиналах конкурса", - отметила заместитель генерального директора АНО "Россия - страна возможностей" Оксана Ачкасова.

Окружные полуфиналы состоятся весной этого года, а летом пройдет финал конкурса "Это у нас семейное". Главные призы для финалистов и победителей - 300 больших семейных путешествий и 30 сертификатов на 5 млн руб. на улучшение жилищных условий.

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Мальцев 01 декабря 2023 11:33 Генеральный директор стрелкового клуба "Вымпел": "Происходящее похоже на провокацию"

Ой, про эту "безопасность", слышали-знаем. Учитывая расстояние до ЖК, можно однозначно сказать что никаких прилётов невозможно. Так что тут всё предельно просто, застройщик пытается захватить землю. У нас в Москве так же захватили стрельбище Динамо.

Олег Новиков 29 ноября 2023 06:00 Генеральный директор стрелкового клуба "Вымпел": "Происходящее похоже на провокацию"

И не надо манипулировать отношением к СВО. У нас живут люди, не понаслышке знающие, что такое боевые действия. И сейчас военные пенсионеры, их семьи, жильцы квартала "Звёздный" собирают деньги, вяжут теплые вещи, льют окопные свечи, помогают, как могут нашими солдатам на передовой.

Олег Новиков 29 ноября 2023 05:08 Генеральный директор стрелкового клуба "Вымпел": "Происходящее похоже на провокацию"

Директор МССК говорит:"ЖК "Звездный" на момент возведения МССК (2017-18гг)уже начал строиться и заселяться, за эти годы строительство разрослось и будет продолжаться дальше." Это не совсем так. Я и жильцы 1-ой очереди квартала "Звёздный" заселились сюда в 2009 году. Никаким полигоном тут не пахло. И прилетов пуль не было. Пусть правоохранители разбираются и наведут порядок. Нам нужно одно - полная безопасность.

Николай Страшнов 28 ноября 2023 14:06 Генеральный директор стрелкового клуба "Вымпел": "Происходящее похоже на провокацию"

Чистейшей воды провокация!!! Пули физически до посёлка не могут долететь. Это кто-то стреляет специально из рядом находящегося леса, либо инсценируют прилёты пуль!!! Борьба за землю обретает ухищрённые методы. Ищите настоящих стрелков и подключите профессионалов- следователей!!!

Олег Росланов 28 ноября 2023 11:26 Генеральный директор стрелкового клуба "Вымпел": "Происходящее похоже на провокацию"

В первую очередь ищи кому выгодно: одно дело, если для дальнейшей продажи и застройки земли, и совсем другое: если хотят сорвать подготовку воинов для защиты границ Родины. Тут нужно очень тщательно проверить. Недеформированные пули, не подходящие по размеру отверстию, направление выстрела… Общественники вовсю кричат, а результатов экспертиз нет, хотя нарезное оружие отстреливается и пулю, так хорошо сохранившуюся можно проследить.

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