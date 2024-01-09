Остается неделя до окончания дистанционного этапа конкурса "Это у нас семейное"

В понедельник, 15 января, завершится дистанционный этап конкурса "Это у нас семейное". Участниками самого народного проекта президентской платформы "Россия - страна возможностей" стали более 585 тыс. человек, а это свыше 100 тыс. семейных команд.

Семейный проект, объединяющий поколения, стартовал в преддверии Года семьи. О его запуске 1 сентября объявил президент России, председатель наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей" Владимир Путин.

Инициатива создания семейного конкурса принадлежит семье Скатковых из Самары. В 2022 году на заседании наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей" эту идею поддержал президент России. За три с половиной месяца конкурс "Это у нас семейное" стал самым массовым проектом президентской платформы "Россия - страна возможностей".

По итогам регистрации заявок на конкурс Самарская область вошла в топ регионов по числу участников - 2,6%. В тройке лидеров: Москва (8,6%), Московская область (5,6%), Краснодарский край (4,2%). В некоторые семейные команды вошли родственники, проживающие за рубежом. Участниками конкурса стали представители 81 страны, в том числе государств Европы, Северной и Центральной Америки, Африки, Ближнего Востока, Азии и СНГ.

25 октября прошлого года стартовал дистанционный этап конкурса "Это у нас семейное". В рамках этого этапа участники выполняют задания на разнообразные темы: "Домашний уют", "Готовим вместе", "Званый ужин", "Добро и благодарность", "Песня трех поколений", "Праздник для мамы", "Веселые старты", "Семейный альбом", "Изобретатели", "Мультсемья", "Новый год", "Первая помощь", "Новый год", "Рецепт Жуковых".

Благодаря совместному выполнению конкурсных задач, семьи вспоминают и создают семейные традиции, готовят, занимаются вместе спортом, придумывают и поют песни, делают добрые дела. Главное условие всех конкурсных испытаний - их выполнение всеми членами семейной команды. Можно выполнить все предложенные задания, а можно сконцентрироваться на тех, которые кажутся семьям наиболее интересными.

В рамках дистанционного этапа продолжается марафон заданий, запущенный 4 декабря. Участвуя в нем, конкурсанты получают дополнительные призы за оперативность выполнения заданий. Каждая неделя марафона посвящена одному из конкурсных испытаний. Так, неделю с 8 по 14 января предлагается посвятить выполнению задания "История семьи". Задания этого направления предлагают участникам больше узнать о традициях своей семьи, корнях и достижениях родственников.

Свои призы для семейных команд, которые наиболее успешно справятся с заданиями дистанционного этапа, подготовили также партнеры и члены Наблюдательного совета конкурса: концерт с участием известного саксофониста, народного артиста РФ Игоря Бутмана, посещение студии звукозаписи Black Star и возможность выпустить свою песню на музыкальных площадках от продюсера, генерального директора и соучредителя лейбла Black Star Inc. Павла Курьянова, фортепианный эксклюзивный урок-концерт от певца, продюсера, актера театра и кино, народного артиста РФ Дмитрия Маликова, поездка в гости к семье певца Сергея Жукова.

"Закончились новогодние каникулы, но у наших семей есть еще целая неделя, чтобы успеть подключиться к выполнению заданий конкурса "Это у нас семейное" президентской платформы "Россия - страна возможностей" или же выполнить те конкурсные испытания, которые еще не успели. Задания конкурса совсем не сложные и направлены, в первую очередь, на то, чтобы объединить семьи общими увлекательными и полезными делами, дать возможность провести больше времени вместе. По итогам дистанционного этапа совсем скоро определятся семейные команды, которые представят свои регионы на окружных полуфиналах конкурса", - отметила заместитель генерального директора АНО "Россия - страна возможностей" Оксана Ачкасова.

Окружные полуфиналы состоятся весной этого года, а летом пройдет финал конкурса "Это у нас семейное". Главные призы для финалистов и победителей - 300 больших семейных путешествий и 30 сертификатов на 5 млн руб. на улучшение жилищных условий.