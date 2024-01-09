Двое детей и шесть взрослых отравились угарным газом за новогодние выходные в Самаре

Во время новогодних выходных, с 30 декабря по 9 января, в Кировском и Советском районах Самары произошло три случая отравления угарным газом. Пострадали восемь человек, в том числе два ребенка. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.
По данным чрезвычайного ведомства, пять из восьми пострадавших, в том числе двое детей были госпитализированы, а троих человек направили на амбулаторное лечение.
По предварительным данным, причинами происшествий было нарушение правил эксплуатации газового оборудования и отсутствие обратной тяги в дымоходе.
Региональное ГУ МЧС призывает жителей области внимательно относиться к правилам эксплуатации газового оборудования, следить за исправностью газовых приборов, регулярно проверять тягу и проветривать помещения. При возникновении чрезвычайных ситуаций следует звонить по единому телефону пожарных и спасателей 01, с мобильного — 101.
Последние комментарии
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!