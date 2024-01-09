Получать налоговые уведомления и требования об уплате задолженности по налогам можно через портал "Госуслуги"

Налоговые уведомления для уплаты имущественных налогов и НДФЛ в отношении доходов, по которым он не был удержан, а также требования об уплате задолженности по налогам, налогоплательщики - физические лица могут получать в электронной форме через личный кабинет на едином портале государственных и муниципальных услуг.
Получение указанных документов налоговых органов через "Госуслуги" возможно при соблюдении двух условий: налогоплательщик должен быть зарегистрирован в единой системе идентификации и аутентификации на ЕПГУ, налогоплательщик направил через ЕПГУ уведомление о необходимости получения документов от налоговых органов в электронной форме в личном кабинете ЕПГУ, подписанное через приложение "Госключ".
Пользователь ЕПГУ сразу после получения электронных уведомлений и требований об уплате задолженности сможет их исполнить, оплатив онлайн здесь же на портале "Госуслуги". При этом налоговые уведомления и требования об уплате задолженности не будут дублироваться заказными письмами по почте, кроме случая, предусмотренного п. 2 ст. 11.2 НК РФ.
Воспользоваться возможностью получения налоговых документов через ЕПГУ можно в любой момент и вне зависимости от наличия доступа к "Личному кабинету налогоплательщика" на сайте ФНС России. Сегодня почти 93 тысячи налогоплательщиков - жителей Самарской области подали согласие на дистанционное взаимодействие с налоговой службой через "Госуслуги".
Последние комментарии
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?
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