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Государство и Бизнес Экономическая политика

Получать налоговые уведомления и требования об уплате задолженности по налогам можно через портал "Госуслуги"

САМАРА. 9 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Налоговые уведомления для уплаты имущественных налогов и НДФЛ в отношении доходов, по которым он не был удержан, а также требования об уплате задолженности по налогам, налогоплательщики - физические лица могут получать в электронной форме через личный кабинет на едином портале государственных и муниципальных услуг.

Получение указанных документов налоговых органов через "Госуслуги" возможно при соблюдении двух условий: налогоплательщик должен быть зарегистрирован в единой системе идентификации и аутентификации на ЕПГУ, налогоплательщик направил через ЕПГУ уведомление о необходимости получения документов от налоговых органов в электронной форме в личном кабинете ЕПГУ, подписанное через приложение "Госключ".

Пользователь ЕПГУ сразу после получения электронных уведомлений и требований об уплате задолженности сможет их исполнить, оплатив онлайн здесь же на портале "Госуслуги". При этом налоговые уведомления и требования об уплате задолженности не будут дублироваться заказными письмами по почте, кроме случая, предусмотренного п. 2 ст. 11.2 НК РФ.

Воспользоваться возможностью получения налоговых документов через ЕПГУ можно в любой момент и вне зависимости от наличия доступа к "Личному кабинету налогоплательщика" на сайте ФНС России. Сегодня почти 93 тысячи налогоплательщиков - жителей Самарской области подали согласие на дистанционное взаимодействие с налоговой службой через "Госуслуги".

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