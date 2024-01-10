Стало известно, кто получил полумиллиардный подряд на ремонт дороги в Ставропольском районе

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области определилось с подрядчиком, который капитально отремонтирует дорогу общего пользования "Тольятти - Хрящевка" - Луначарский, расположенную в Ставропольском районе Самарской области.

На торги заявились две компании, победителем стало АО "Балтийская строительная компания - СПБ", предложившее выполнить подряд по максимальной стоимости. Напомним, она составила 554,6 млн рублей.

Контракт нужно исполнить с 1 июня 2024 года по 31 августа 2025 года.