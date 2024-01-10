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"Развлекся сын депутата?": в нацпарке "Самарская Лука" расстреляли лосей ФСБ вскрыла в Самарской области схему получения в полиции взяток "за мигрантов" Экс-замминистра здравоохранения Самарской области внесли в реестр уволенных из-за утраты доверия В Тольятти мужчина зарабатывал фиктивной постановкой иностранцев на учет Бывшая сожительница украла у мужчины в Приволжском районе телевизор

Преступления Происшествия

"Развлекся сын депутата?": в нацпарке "Самарская Лука" расстреляли лосей

САМАРА. 10 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области вскрыли новый скандальный случай незаконной охоты. Он произошел в ночь с 8 на 9 января в районе с. Новинки.

Как говорят местные жители, лоси и косули здесь часто выходили к селу и особо не боялись людей. Официальных комментариев о случившемся пока нет. Но ряд независимых друг от друга источников озвучил похожие версии.

"Застрелили двух беременных лосих. На месте нашли две гильзы от карабина. По ним вышли на браконьеров. К тому времени одну тушу разделали, вторая была в УАЗике. Пять человек в доме было, отмечали успешную охоту. Предприниматель, сын депутата, бывший полицейский. Дело на контроле у генерала", — рассказал свою версию один из источников.

По другой версии, застрелили беременную лосиху и лосенка, а охотников было четверо. В этой версии фигурирует действующий сотрудник правоохранительных органов, которого после "успешной охоты" отстранили.

Информацию о стрельбе в нацпарке подтвердили и несколько источников Волга Ньюс в правоохранительных органах.

"Сейчас возбуждено уголовное дело по статье 258 УК РФ ("Незаконная охота")", — уточнили силовики. Санкция статьи предусматривает до пяти лет реального лишения свободы или штраф.

Напомним, недавно ФСБ вскрыла в Самарской области масштабную схему незаконного вылова и последующей торговли краснокнижной рыбой. В этой истории оказался замешан и высокопоставленный полицейский.

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