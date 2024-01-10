"Развлекся сын депутата?": в нацпарке "Самарская Лука" расстреляли лосей

В Самарской области вскрыли новый скандальный случай незаконной охоты. Он произошел в ночь с 8 на 9 января в районе с. Новинки.
Как говорят местные жители, лоси и косули здесь часто выходили к селу и особо не боялись людей. Официальных комментариев о случившемся пока нет. Но ряд независимых друг от друга источников озвучил похожие версии.
"Застрелили двух беременных лосих. На месте нашли две гильзы от карабина. По ним вышли на браконьеров. К тому времени одну тушу разделали, вторая была в УАЗике. Пять человек в доме было, отмечали успешную охоту. Предприниматель, сын депутата, бывший полицейский. Дело на контроле у генерала", — рассказал свою версию один из источников.
По другой версии, застрелили беременную лосиху и лосенка, а охотников было четверо. В этой версии фигурирует действующий сотрудник правоохранительных органов, которого после "успешной охоты" отстранили.
Информацию о стрельбе в нацпарке подтвердили и несколько источников Волга Ньюс в правоохранительных органах.
"Сейчас возбуждено уголовное дело по статье 258 УК РФ ("Незаконная охота")", — уточнили силовики. Санкция статьи предусматривает до пяти лет реального лишения свободы или штраф.
Напомним, недавно ФСБ вскрыла в Самарской области масштабную схему незаконного вылова и последующей торговли краснокнижной рыбой. В этой истории оказался замешан и высокопоставленный полицейский.
Последние комментарии
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.