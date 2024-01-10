Велосипедист попал под колеса иномарки в Самаре

Во вторник, 9 января, в Самаре произошло ДТП с велосипедистом. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 13:30 24-летний водитель Ford Focus в районе дома № 142 сбил 65-летнего мужчину, который пересекал проезжую часть на велосипеде.

В результате велосипедист пострадал, но госпитализация ему не потребовалась.

Отметим, что в этом месте нет пешеходного перехода, хотя и на нем велосипедисты обязаны спешиваться.