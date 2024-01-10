Велосипедист попал под колеса иномарки в Самаре

Во вторник, 9 января, в Самаре произошло ДТП с велосипедистом. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
В 13:30 24-летний водитель Ford Focus в районе дома № 142 сбил 65-летнего мужчину, который пересекал проезжую часть на велосипеде.
В результате велосипедист пострадал, но госпитализация ему не потребовалась.
Отметим, что в этом месте нет пешеходного перехода, хотя и на нем велосипедисты обязаны спешиваться.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!