Новикомбанк предлагает новые категории повышенного кешбэка

Держателям карт Новикомбанка стали доступны новые категории для получения повышенного кешбэка. Клиенты опорного банка Госкорпорации Ростех могут самостоятельно выбрать четыре из семи предустановленных категорий для получения кэшбэка в 5%, а по категории "Топливо" — 7%.
С 1 января по 29 февраля участники программы "Кешбэк" Новикомбанка могут вернуть 7% от потраченной суммы за оплату топлива и покупки в магазинах и кафе на АЗС. Клиенты банка могут также получить 5% кешбэка за покупки в аптеках, книжных магазинах, в магазинах косметики и парфюмерии, за оплату услуг гостиниц и отелей.
Категория "Искусство" включает в себя покупки в магазинах для творчества, религиозного назначения и антикварных лавках, а также оплату в музеях, выставках и других туристических достопримечательностях. Покупки в рамках экосистемы Яндекса также выделены в отдельную категорию.
Категории повышенного кешбэка можно самостоятельно выбрать и установить в мобильном приложении и интернет-банке Новикомбанка. Для этого на главной странице нужно открыть раздел "Кэшбэк и бонусы", перейти во вкладку "Новые избранные категории", выбрать четыре категории из семи и нажать кнопку "Сохранить". Информация об избранных категориях и сумме начисленного кешбэка доступна в интернет-банке и мобильном приложении банка (главная страница — вкладка "Аналитика").
Подключить программу "Кешбэк" к одной или нескольким картам можно в мобильном приложении банка, интернет-банке, контакт-центре, офисе банка или через персонального менеджера в организации, где клиент банка получает зарплату.
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