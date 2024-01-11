Из-за коммунальной аварии в центре Самары изменен маршрут следования трамваев №№ 5,20, 22

В четверг, 11 января, на пересечении улиц Самарской и Вилоновской произошла коммунальная авария. В связи с этим изменен маршрут трамваев, сообщили в пресс-службе городской администрации.

В связи с коммунальной аварией затопило проезжую часть по улицам Вилоновской, Самарской, Садовой, Красноармейской.

"Коммунальные службы уже принимают меры для ее устранения. Просьба при планировании маршрута заранее выбирать пути объезда. Будьте внимательны и соблюдайте ПДД", - сообщили в мэрии города.

Как уточнили городские власти, причиной коммунальной аварии стал порыв трубы холодного водоснабжения диаметром 250 мм.

"Ресурсоснабжающая организация ООО "СКС" работает на месте происшествия", - рассказали чиновники.

В департаменте транспорта отметили, что трамваи следуют в объезд через железнодорожный вокзал и по ул. Чернореченской: №№ 5 и 22 — по ул. Чернореченской, в обратном направлении — через железнодорожный вокзал; №№ 20 и 20к — через железнодорожный вокзал, в обратном направлении — по ул. Чернореченской.

"В настоящее время изменений в работе автобусных маршрутов нет", - рассказали в департаменте транспорта.