АвтоВАЗ объявил старт продаж Lada Vesta Sportline с типом кузова SW

АвтоВАЗ объявляет о старте продаж Lada Vesta Sportline с типом кузова SW. Впервые в практике Lada на рынок выводится модель, обладающая и практичным семейным кузовом, и форсированным двигателем, и спортивными настройками шасси.

Модель в кузове SW отличается рядом технических характеристик от седана Lada Vesta Sportline, продажи которого стартовали в ноябре 2023 г., в частности, у автомобилей применены разные настройки задних пружин и амортизаторов. Как и седан, автомобиль Vesta SW Sportline проходил испытания и доводку в аэродинамической трубе, благодаря чему разработан оригинальный обвес кузова и достигнуты хорошие показатели по коэффициентам лобового сопротивления и прижимной силы.

Автомобиль с кузовом SW отличается также расширенными возможностями для перевозки грузов и организации семейного туризма. Объем багажного отделения составляет 825 л до подоконной линии. Кроме того, в список штатного оснащения семейного авто входят компактные аэродинамичные рейлинги на крыше.

В салоне Vesta SW Sportline применена фирменная контрастная красно-черная отделка и передние сиденья анатомической формы. Автомобиль оснащается 1,6-литровым двигателем, форсированным до 118 л. с. Мотор настроен таким образом, чтобы эффективно работать и в гражданских режимах, и в спортивных. Благодаря оригинальным передним и задним амортизаторам повышается устойчивость, при этом обеспечивается хорошая энергоемкость подвески. Для уверенного замедления служат тормоза повышенной эффективности.

Lada Vesta SW Sportline базируется на топ-версии Techno. Комплектация включает мультимедиа Lada EnjoY Vision Pro с онлайн-сервисами Яндекс, цифровую комбинацию приборов с отображением навигации, камеру заднего вида, кондиционер, подогрев передних сидений, обогрев всей поверхности лобового стекла, задний парктроник и другие опции. Специально для семейства Lada Vesta Sportline разработаны 17-дюймовые диски "Striker": их конструкция дисков обеспечивает их жесткость и обдув тормозных механизмов.

Рекомендованная розничная цена Lada SW Vesta Sportline составляет 2 350900 рублей. Предусмотрена и комплектация BLACK (от 2380 900 рублей), которая отличается черной окраской таких деталей как диски колес, молдинги переднего бампера, накладки решетки радиатора, крышка багажника, спойлер на крышке багажника. В черном цвете выполнены и название модели, и надпись Lada на крышке багажника — каждая деталь стиля подчеркивает нестандартный характер автомобиля.