АвтоВАЗ объявил старт продаж Lada Vesta Sportline с типом кузова SW

АвтоВАЗ объявляет о старте продаж Lada Vesta Sportline с типом кузова SW. Впервые в практике Lada на рынок выводится модель, обладающая и практичным семейным кузовом, и форсированным двигателем, и спортивными настройками шасси.
Модель в кузове SW отличается рядом технических характеристик от седана Lada Vesta Sportline, продажи которого стартовали в ноябре 2023 г., в частности, у автомобилей применены разные настройки задних пружин и амортизаторов. Как и седан, автомобиль Vesta SW Sportline проходил испытания и доводку в аэродинамической трубе, благодаря чему разработан оригинальный обвес кузова и достигнуты хорошие показатели по коэффициентам лобового сопротивления и прижимной силы.
Автомобиль с кузовом SW отличается также расширенными возможностями для перевозки грузов и организации семейного туризма. Объем багажного отделения составляет 825 л до подоконной линии. Кроме того, в список штатного оснащения семейного авто входят компактные аэродинамичные рейлинги на крыше.
В салоне Vesta SW Sportline применена фирменная контрастная красно-черная отделка и передние сиденья анатомической формы. Автомобиль оснащается 1,6-литровым двигателем, форсированным до 118 л. с. Мотор настроен таким образом, чтобы эффективно работать и в гражданских режимах, и в спортивных. Благодаря оригинальным передним и задним амортизаторам повышается устойчивость, при этом обеспечивается хорошая энергоемкость подвески. Для уверенного замедления служат тормоза повышенной эффективности.
Lada Vesta SW Sportline базируется на топ-версии Techno. Комплектация включает мультимедиа Lada EnjoY Vision Pro с онлайн-сервисами Яндекс, цифровую комбинацию приборов с отображением навигации, камеру заднего вида, кондиционер, подогрев передних сидений, обогрев всей поверхности лобового стекла, задний парктроник и другие опции. Специально для семейства Lada Vesta Sportline разработаны 17-дюймовые диски "Striker": их конструкция дисков обеспечивает их жесткость и обдув тормозных механизмов.
Рекомендованная розничная цена Lada SW Vesta Sportline составляет 2 350900 рублей. Предусмотрена и комплектация BLACK (от 2380 900 рублей), которая отличается черной окраской таких деталей как диски колес, молдинги переднего бампера, накладки решетки радиатора, крышка багажника, спойлер на крышке багажника. В черном цвете выполнены и название модели, и надпись Lada на крышке багажника — каждая деталь стиля подчеркивает нестандартный характер автомобиля.
Последние комментарии
вы, что русский язык забыли,нельзя без всяких БРУАТО ПРИВАТО,французы с РЯЗАНСКИМ лицом.
я там тачку покупал в 2014, классные ребята. Жаль что так вышло. К примеру в Самарских Автомобилях было в разы хуже, там б/у джетту выставили за 900к на подиум, а пассат что я бронировал с вечера, отдали другому мужику просто потому что "все менеджжеры заняты, подождите", подождал и мою машину отдали другому. Так что из всех дилеров, Диверс был лучше всех.
Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.
Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять
Хммм.. насчёт Ларгуса—хорошая идея. Одна из немногих посещающих высокие гооловы