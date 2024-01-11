МЧС работает на месте коммунального ЧП в Жигулевске

Сотрудники ГУ МЧС по Самарской области сообщили о происшествии на трубопроводе теплоснабжения. Детали ЧП устанавливаются.
"11 января в 13:50 поступило сообщение об утечке на трубопроводе диаметром 325 мм в Жигулевске на ул. Морквашинской, 35. На время работ остаются без теплоснабжения потребители 20 многоквартирных жилых домов (3480 человек, в том числе 522 ребенка) и два социально значимых объекта", - рассказали в ГУ МЧС по Самарской области.
Устранить последствия ЧП планируют в тот же день. Ориентировочное время восстановления теплоснабжения - 21:00.
Последние комментарии
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!