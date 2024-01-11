МЧС работает на месте коммунального ЧП в Жигулевске

Сотрудники ГУ МЧС по Самарской области сообщили о происшествии на трубопроводе теплоснабжения. Детали ЧП устанавливаются.

"11 января в 13:50 поступило сообщение об утечке на трубопроводе диаметром 325 мм в Жигулевске на ул. Морквашинской, 35. На время работ остаются без теплоснабжения потребители 20 многоквартирных жилых домов (3480 человек, в том числе 522 ребенка) и два социально значимых объекта", - рассказали в ГУ МЧС по Самарской области.

Устранить последствия ЧП планируют в тот же день. Ориентировочное время восстановления теплоснабжения - 21:00.