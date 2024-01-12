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Преступления Происшествия

Глава СК РФ потребовал доложить о расследовании избиения подростка на футболе

САМАРА. 12 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании уголовного дела, возбужденного в связи с нанесенными подростку травмами.

По версии следствия, в мае 2023 г. во время футбольного матча в Нефтегорске у 14-летнего парня возник конфликт с судьей. В результате мужчина побил подростка. Несовершеннолетний получил перелом носа и черепно-мозговую травму, ему потребовалась госпитализация.

При этом организаторы соревнований не обеспечили медицинскую помощь и не уведомили об инциденте родителей мальчика.

Случившееся получило резонанс и в соцсетях.

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