Глава СК РФ потребовал доложить о расследовании избиения подростка на футболе

Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании уголовного дела, возбужденного в связи с нанесенными подростку травмами.
По версии следствия, в мае 2023 г. во время футбольного матча в Нефтегорске у 14-летнего парня возник конфликт с судьей. В результате мужчина побил подростка. Несовершеннолетний получил перелом носа и черепно-мозговую травму, ему потребовалась госпитализация.
При этом организаторы соревнований не обеспечили медицинскую помощь и не уведомили об инциденте родителей мальчика.
Случившееся получило резонанс и в соцсетях.
Последние комментарии
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.