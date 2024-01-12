Стартовал окружной этап фестиваля детских и молодежных коллективов "Театральное Приволжье"

В Приволжском федеральном округе определены лучшие постановки, которые представят регионы на окружном этапе фестиваля детских и молодежных творческих коллективов "Театральное Приволжье". Проект реализуется по инициативе полномочного представителя президента России в ПФО Игоря Комарова.

Фестиваль "Театральное Приволжье" является самым масштабным театральным проектом округа, объединившем в прошлом сезоне уже более 8 тысяч участников и 200 тысяч зрителей.

В финал юбилейного V сезона проекта вышли 28 спектаклей - по одному от молодежных и детских театральных коллективов 14 регионов округа, в том числе из Самарской области.

"На мой взгляд, представлены достойные и интересные работы самарских самодеятельных театров. В этом году это музыкальные постановки - рок-оратория "Воскресенье. Черный Январь" творческой мастерской "Юные гении" и спектакль - мюзикл "Алабин" театральной студии "Труппа "Отрадного". Для ребят фестиваль уникальная возможность побороться за звание лучшего театрального коллектива и получить ценный опыт. Хочу пожелать нашим участникам вдохновения и победы!" - поделилась Ирина Калягина, министр культуры Самарской области.

Дальше эксперты составят рейтинги видеоверсий постановок, на основании которых будет проведено итоговое голосование жюри для определения лауреатов конкурса. Спектакли представлены самых различных видов и жанров театрального искусства - драмы и комедии, сказки и мюзиклы, трагикомедии и фантастические истории, интерактивные спектакли и спектакли-игры, а также впервые представлены спектакли в жанре "небывальщины", рок-драма и нейро-драма, синтетический театр. Все театральные постановки, вышедшие в финал, размещены на сайте театральноеприволжье.рф (вкладка "Финалисты") и доступны для свободного просмотра.

27 марта в Ижевске, во Всемирный день театра, будут названы имена лауреатов окружного фестиваля детских и молодежных театральных коллективов "Театральное Приволжье".

Победители и лауреаты фестиваля будут определены в следующих номинациях:

"Лучший молодежный спектакль",

"Лучший детский спектакль",

"Лучшая режиссерская работа",

"Лучшее музыкальное оформление",

"Лучшее художественное оформление",

"Лучшая мужская роль",

"Лучшая женская роль".

Победители фестиваля в номинациях "Лучший молодежный спектакль" и "Лучший детский спектакль" получат право на участие в образовательном туре, направленном на развитие навыков театрального мастерства, или целевые гранты на постановку нового спектакля. Кроме того, лауреаты фестиваля, ставшие победителями в коллективных и индивидуальных номинациях, получают возможность участия в программе туристических поездок от АНО "Больше, чем путешествие".

Церемония закрытия фестиваля, а также постановки коллективов-финалистов будут транслироваться по телевидению и в интернете.