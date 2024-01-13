Александр Бастрыкин взял на контроль дело узбека из Тольятти, который дискредитировал ВС РФ

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о проверке по факту публичного распространения сведений, направленных на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации.
В телеграм-канале сообщается, что уроженец Узбекистана, в настоящее время проживающий в Тольятти, ранее в социальных сетях публиковал сообщения, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан.
Данные факты изучаются следственными органами СУ СК России по Самарской области в рамках доследственной проверки.
Глава ведомства поручил и. о. руководителя СУ СК России по Самарской области доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах.
Последние комментарии
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.