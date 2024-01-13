Александр Бастрыкин взял на контроль дело узбека из Тольятти, который дискредитировал ВС РФ

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о проверке по факту публичного распространения сведений, направленных на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации.

В телеграм-канале сообщается, что уроженец Узбекистана, в настоящее время проживающий в Тольятти, ранее в социальных сетях публиковал сообщения, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан.

Данные факты изучаются следственными органами СУ СК России по Самарской области в рамках доследственной проверки.

Глава ведомства поручил и. о. руководителя СУ СК России по Самарской области доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах.