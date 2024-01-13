Стартовал окружной этап Фестиваля детских и молодежных коллективов "Театральное Приволжье"

В Приволжском федеральном округе определены лучшие постановки, которые представят регионы на окружном этапе фестиваля детских и молодежных творческих коллективов "Театральное Приволжье". Проект реализуется по инициативе полномочного представителя Президента России в ПФО Игоря Комарова.
Фестиваль "Театральное Приволжье" является самым масштабным театральным проектом округа, объединившем в прошлом сезоне уже более 8 тысяч участников и 200 тысяч зрителей.
В финал юбилейного V сезона проекта вышли 28 спектаклей — по одному от молодежных и детских театральных коллективов 14 регионов округа.
"На мой взгляд, представлены достойные и интересные работы самарских самодеятельных театров. В этом году это музыкальные постановки — рок-оратория "Воскресенье. Черный Январь" творческой мастерской "Юные гении" и спектакль — мюзикл "Алабин" театральной студии "Труппа "Отрадного". Для ребят фестиваль уникальная возможность побороться за звание лучшего театрального коллектива и получить ценный опыт. Хочу пожелать нашим участникам вдохновения и победы!" — поделилась министр культуры Самарской области Ирина Калягина.
Эксперты составят рейтинги видеоверсий постановок, на основании которых будет проведено итоговое голосование жюри для определения лауреатов конкурса. Спектакли представлены самых различных видов и жанров театрального искусства — драмы и комедии, сказки и мюзиклы, трагикомедии и фантастические истории, интерактивные спектакли и спектакли-игры, а также впервые представлены спектакли в жанре "небывальщины", рок-драма и нейро-драма, синтетический театр. Все театральные постановки, вышедшие в финал, размещены на сайте театральноеприволжье.рф (вкладка "Финалисты") и доступны для свободного просмотра.
27 марта в Ижевске, во Всемирный день театра, будут названы имена лауреатов окружного Фестиваля детских и молодежных театральных коллективов "Театральное Приволжье".
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.